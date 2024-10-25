寶藥黨｜4男女上環兜售八旬婦買「藥草」　揭另涉兩案呃逾$7萬

警方便衣人員今日（25日）於上環一帶進行反罪惡巡邏，期間發現3女1男形跡可疑，並在街上向一名80歲老婦兜售懷疑假中藥的「藥草」，聲稱對健康有益及可醫病。老婦深信不疑欲付款，幸人員及時表明身份截查，將4人一網成擒，警方更發現他們另涉9月及10月兩宗同類型案件，合共涉款7.2萬元.。



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被捕3女1男年齡介乎58至68歲，3名女子均持雙程證；警方今晚將他們押返佐敦華豐大廈一單位協助搜查，檢獲懷疑假中藥及現金等證物。中區重案組第二隊督察黃展浩表示，警方經檢視大量閉路片段後，揭發4名疑犯另牽涉9月及10月兩宗同類型案件，所有案件總共有3名受害人，共涉款7.2萬元。3案當中，最大一宗涉款4至5萬元。

據了解，集團主要在街頭向長者兜搭，尤其身體有明顯病徵或行動不便者。疑犯會上前關心受害人身體，並提出一種有效「藥草」可以治病，要求受害人以現金支付。如受害人身上現金不足，疑犯會要求受害人回家提取，並在樓下守候。疑犯活躍港九多區，警方正調查案中「藥草」的藥用成份。

警方呼籲，市民不應隨意在街上向陌生人購買藥物，如果身體感到不適或有需要，應向一些正式執業的醫生或者醫療機構去求醫。購買藥品的時，也應該是光顧已經註冊和信譽良好的商店，如果有任何的問題，記得可以問一問家人以及向專業的人士尋求意見。

警方中區重案組第二隊督察黃展浩簡報案情。（陳浩然攝）

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被捕4人被帶到佐敦華豐大廈一單位協助搜查。（梁偉權攝）

行動中，警方檢獲「假中藥」及現金。（陳浩然攝）