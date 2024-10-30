瀑布灣女屍｜警押男疑犯回現場重組案情　探員攜人形公仔充當死者

一名25歲印傭周一（28日）被發現伏屍香港仔瀑布灣公園瀑布底，前額和後腦均有傷痕，相信曾被硬物撞擊，之後在水中溺斃。警方經調查後，發現死者案發前曾與一名男子一同前往瀑布灣公園，該男子案發後則匆匆前往內地，探員認為事件有可疑，其後於昨日（29日）在西九龍高鐵站拘捕一對回港夫婦，其中英籍丈夫涉謀殺、本地妻子則涉協助罪犯。今午（30日）3時許，警方將男疑犯押返瀑布灣公園進行案件重組，攜同一個黑色布袋，裝着充當女死者的人形公仔到場。整個案件重組過程歷時約2小時。



男疑犯由探員押解至瀑布灣公園進行案件重組。（梁偉權攝）

今日下午約3時半，一輛七人車接載探員、鑑證科人員及男疑犯，抵達瀑布灣公園。男疑犯其後被押解瀑布灣公園門外，作短暫停留。現場可見他戴上頭套、雙手鎖上手銬、腰纏鐵鏈，由兩名探員左右押解，往瀑布進行案件重組。現場有數十名警員在場，包括機動部隊、港島總區重案組，以及港島總區刑事總部警司冼國明。

過程中，整個公園及對出行人路均被封鎖，探員攜同一個相信載有人形公仔的黑色布袋，以人形公仔充當女死者，讓疑犯講述案發情況。其間鑑證科人員手持攝錄機全程拍攝。現場所見，整個案件重組過程於下午約5時半完成，歷時約2小時；疑犯再由警員押上車離去。

男疑犯戴上頭套、雙手鎖上手銬、腰纏鐵鏈被押解至瀑布灣公園進行案件重組。（梁偉權攝）

過程中，探員攜同一個黑色布袋，袋內人形公仔用作充當女死者，供疑犯講述案發情況。（梁偉權攝）

消息指，有人向警方透露一直與死者維持婚外情，並聲稱事發當日向死者提出分手時，死者情緒激動並突然跳崖。他當時曾到瀑布底查看，發現死者面部向下漂浮在水中，疑因感到害怕，沒有報警就離開現場。警方仍在調查疑犯與死者在公園相聚的原因及案發經過。

據了解，被捕的34歲英國籍男子與36歲本港妻子，結婚後來港定居，於鴨脷洲海怡半島居住，二人在香港從事小生意。有人報稱與女死者在中環結識，之後維持逾一年情侶關係，承認案發前與死者一同前往瀑布灣公園。由於他沒有即時報警，與妻子翌日上午匆匆前往內地，惹起警方疑心，當夫婦昨午5時由廣州乘高鐵回港後，遂在西九龍站以涉嫌「謀殺」將其拘捕。

▼10月28日，警方接報瀑布灣有女屍▼



+ 4

▼10月29日，警高空搜查隊人員在瀑布搜索▼



警方高空搜查隊由瀑布頂縋繩而下。（黃煦緻攝）

+ 5

▼10月29日，警方完成搜索▼

