粉嶺停車場刑毀｜車場經營者疑捲土地糾紛　6被捕人有勝和背景

粉嶺龍躍頭兩個屬同一經營者的露天停車場，昨日（30日）遭歹徒闖入扑爛車窗及淋紅油，連該經營者位於老圍村屋車場的2部車亦遭殃，合共72輛車被破壞。新界北總區反三合會行動組人員昨日（30日）及今日（31日）在上水及荃灣區拘捕6名本地男子（37至43歲），涉嫌「刑事毁壞」，現正被扣留調查。消息指，被捕6人均有黑幫和勝和背景，涉事車場的經營者與新屋村村民有土地糾紛，疑因此被刑毀。



停車場內58部車被淋紅油。（網上圖片）

警方最初於昨日凌晨約2時接獲沙頭角公路—龍躍頭段老圍一村屋有司機報案，指停泊在該處的兩輛私家車，車窗懷疑被毀壞及被淋潑油漆。早上6時51分再接報，粉嶺龍躍頭新屋村宣道園附近一個露天停車場，又有多部車輛被人淋紅油。人員到場調查，發現車輛車頭位置遭淋紅色油，經點算共58部車。

及至早上8時許，警方接報沙頭角公路龍躍頭段153號近黑排仔村一個露天停車場，多部車遭打爛車窗玻璃，擋風玻璃、車窗和尾玻璃，無一倖免。人員到場證實共有12架車被扑窗，主要是七人車。兩個停車場相隔約950米，屬同一經營者。

警方經調查後，發現凌晨報的刑毀案，與上述兩停車場事件有關，均列刑事毀壞，交由新界北總區反三合會行動組跟進。

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車cam片段顯示拍攝到涉案黑色客貨車停在停車場內，3名蒙面歹徒下車，其中兩人手持棍狀物，一人更拿着斧頭；客貨車前方遠處另有一名身穿深色衣物的可疑人現身。3人下車後聯同早已身在停車場內的另一人，各自在場內遊走，以手上武器大肆破壞場內車輛。接載歹徒到場的客貨車，則於「落客」後立即駛離現場。