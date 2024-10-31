瀑布灣女屍｜34歲男疑犯扣查48小時　警落案暫控一項謀殺罪明提堂

一名25歲印傭本周一（28日）被發現伏屍香港仔瀑布灣公園瀑布底，前額和後腦均有傷痕，相信曾被硬物撞擊，之後在水中溺斃。警方經調查後，發現死者案發前曾與一名男子一同前往瀑布灣公園，該男子案發後匆匆前往內地，探員認為事件有可疑，其後於本周二（29日）在西九龍高鐵站拘捕一對回港夫婦，其中英籍丈夫涉謀殺、本地妻子則涉協助罪犯。34歲外籍男疑犯被扣留48小時後，警方今日（31日）表示，已落案暫控其一項謀殺罪。案件將於明日（11月1日）上午在東區裁判法院提堂。



警方早前已就此案拘捕另外一名36歲本地女子。她已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到。

男疑犯由探員押解至瀑布灣公園進行案件重組。（梁偉權攝）

案件於本周一（28日）上午7時許被揭發，有途人行經瀑布灣時，發現一名女子在瀑布底的水中載浮載沉，遂通知職員報警。人員到場調查後，證實女子已死亡，並在水中尋獲女死者的財物，確認其身分為一名年約25歲的印尼籍女子，來港3至4年，任職家庭傭工。死者前額和後腦均有傷痕，相信曾被硬物撞擊，之後在水中溺斃，其衣物及財物完好。

調查發現，女死者與一名涉案男子在前一晚（27日）11時許，乘搭的士到達瀑布灣公園，並一同前往瀑布頂，逗留約40分鐘後，該男子匆匆地獨自乘的士離開。

警方鎖定該男子身份，相信為一名英國籍、持香港身分證的34歲男子，即時派員前往其鴨脷洲住所調查，惟男子已與其36歲本港妻子，於案件揭發當日上午離開香港，前往內地。由於該男子在案發後沒有即時報警，且同日上午匆匆離港，警方認為案件有可疑，立即追緝該男子，並循兇殺方向調查。

本周二（29日）下午約5時，涉案男子與其妻子，由廣州乘高鐵回港，在西九龍高鐵站被警方拘捕。男子涉嫌謀殺，其妻則涉嫌協助罪犯。

▼10月30日，警押犯重組案情▼



男疑犯戴上頭套、雙手鎖上手銬、腰纏鐵鏈被押解至瀑布灣公園進行案件重組。（梁偉權攝）

過程中，探員攜同一個黑色布袋，袋內人形公仔用作充當女死者，供疑犯講述案發情況。（梁偉權攝）

男疑犯由探員押解至瀑布灣公園進行案件重組。（梁偉權攝）

昨日（30日）下午約3時半，一輛七人車接載探員、鑑證科人員及男疑犯，抵達瀑布灣公園。男疑犯其後被押解瀑布灣公園門外，作短暫停留。現場可見他戴上頭套、雙手鎖上手銬、腰纏鐵鏈，由兩名探員左右押解，往瀑布進行案件重組。現場有數十名警員在場，包括機動部隊、港島總區重案組，以及港島總區刑事總部警司冼國明。

過程中，整個公園及對出行人路均被封鎖，探員攜同一個相信載有人形公仔的黑色布袋，以人形公仔充當女死者，讓疑犯講述案發情況。其間鑑證科人員手持攝錄機全程拍攝。現場所見，整個案件重組過程於下午約5時半完成，歷時約2小時；疑犯再由警員押上車離去。

▼10月28日，警方接報瀑布灣有女屍▼



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▼10月29日，警高空搜查隊人員在瀑布搜索▼



警方高空搜查隊由瀑布頂縋繩而下。（黃煦緻攝）

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▼10月29日，警方完成搜索▼

