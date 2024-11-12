14歲中二男生收長者$6萬「保釋金」　承認兩控罪　被判入勞敎中心

一名長者去年10月收到陌生人來電，指其兒子被警方拘捕，需繳交6萬元保釋金，長者不虞有詐交出款項，事後發現被騙及報警。豈料騙徒食髓知味再次致電索取4萬元。警方經調查後拘捕一名負責收款的14歲中二男生，控告他串謀詐騙及洗黑錢罪。男生今日（12日）在區域法院承認兩項控罪，被判入勞敎中心。



元朗警區科技及財富罪案組一隊主管馬頌怡偵緝督察交代案情。

元朗警區科技及財富罪案組一隊主管馬頌怡偵緝督察表示，警方於2023年10月30日接獲一名長者求助，指收到騙徒來電，訛稱是其兒子，因被警方拘捕，需要6萬元保釋金。受害人信以為真，按騙徒指示在住所附近將現金交予一名不知名男子。其後受害人聯絡兒子，始發現受騙，於是報警。

翌日受害人再次收到騙徒來電，並以同樣理由再要求多4萬元保釋金。警方馬上在八鄉拘捕一名向受害人收款的14歲中二男學生。警方徵詢律政司意見後，以串謀詐騙及洗黑錢罪起訴該名男童。男童亦在區域法院承認兩項控罪，被判罪名成立，今日被判入勞敎中心。

警方呼籲青少年，切勿為「搵快錢」鋌而走險，不法分子會以報酬及不同的藉口誘導青少年犯案，例如未成年犯案不需要付上刑事責任，即使有事都會輕判等。警方重申任何人協助騙徒收取騙款，都要負上刑責。家長亦應多加留意子女有否不尋常舉動，例如突然有大量金錢或奢侈品，應適時介入，以免子女成為不法份子的代罪羔羊。

另外，執法部門不會要求市民到警署以外的地方，將保釋金交俾予不知名人士。市民應多加留意和關心身邊親友，尤其是長者，並向他們提供最新的防騙資訊。如市民懷疑遇到騙案，可以致電防騙熱線18222，如情況危急，可立即致電999報案。

警方再次呼籲大家切勿租借或賣出銀行戶口予任何人。即使戶口持有人無實際操作相關戶口，亦有機會干犯洗黑錢罪，一經定罪，可被判監禁14 年及罰款港幣500萬元。