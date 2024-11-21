遭澳門賭場列入黑名單　港婦借友人證件「搏殺」　逗留半年被捕

一名被澳門部分賭場列入「黑名單」香港女子，被揭發借用內地友人證件赴澳「搏殺」，甚至多次購買偽造文件於澳門逗留。直至澳門治安警早前查核非居民住宿紀錄時揭發，前日（19日）在路氹一酒店拘捕袁婦，案件已移送當地檢察院偵辦。



涉案被捕的香港女子。（澳門治安警察局圖片）

被捕香港女子姓袁（46歲）報稱無業。據了解，澳門治安警察局日前透過非居民住宿電子通報系統，發現一名姓楊內地女子在當地沒有逗留期限，但仍能租住路氹城多間酒店。

前日（19日），人員到涉事酒店調查，並於酒店客房截獲袁婦。據了解，她供稱因被澳門部分賭場列為不受歡迎人士，與楊婦為朋友關係，今年4月向她借取往來港澳通行證，並以其身份辦理賭場積分卡，又以賺取積分換領免費酒店客房或轉售圖利，同時透過不知名人士多次辦理偽造的逗留許可憑條作登記入住，每次花費400元人民幣。

人員於有關客房內，搜出楊婦的往來港澳通行證及一張偽造的逗留許可憑條，相信有人自今年5月起在澳逗留。袁婦涉嫌觸犯第16/2021號法律《澳門特別行政區出入境管控、逗留及居留許可的法律制度》第75條「偽造文件、使用或佔有偽造文件”罪及第77條“使用或佔有他人文件」罪，案件移送檢察院偵辦。