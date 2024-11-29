警一連5日嚴打小巴違例派36張告票　抽查168名司機「吹波仔」

近日接連有小巴司機醉駕或毒駕，警方針對近期全港各區多宗涉及小巴的交通意外，一連5日（25至29日）打擊公共小巴違例駕駛事項，並為168名小巴司機進行隨機呼氣測試。警員喬裝乘客登上小巴，最終發出36張定額罰款通知書，違法事項包括駕駛時手持使用電話、没有穩妥繫上安全帶、違反交通標誌及道路標記以及刻意遮蔽小巴車速顯示器。



行動中，警員為168名小巴司機進行隨機呼氣測試。（警方提供）

警方新界北總區交通部執行及管制組人員，一連5日（25至29日）在區內進行代號「駒始」行動，打擊公共小巴違例駕駛事項，包括酒後駕駛行為，警方亦在新界北多個地點，為168名小巴司機進行隨機呼氣測試。

警員喬裝乘客登上多輛公共小巴進行搜證。行動中，向司機共發出36張定額罰款通知書，包括駕駛時以手持方式使用流動通訊設備、司機没有穩妥繫上安全帶，以及涉及交通標誌及道路標記的違例行為等，更發現有司機刻意遮蔽小巴車速顯示器。

警員又喬裝乘客登上小巴搜證，發出36張定額罰款通知書。（警方提供）

另外，警員亦扣留4輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的公共小巴作進一步檢驗。其中涉及擋風玻璃破裂、安全帶不能回彈、緊急逃生門損毀及車燈損毀等殘缺。

新界北總區交通部亦針對近期全港各區發生多宗涉及小巴的交通意外，在區內進行宣傳教育，雙管齊下以提升小巴司機的安全意識。警方會繼續針對性打擊各種交通違例事項，透過不同的交通執法行動以確保道路安全。

警員喬裝乘客登上多輛公共小巴進行搜證。行動中，向司機共發出36張定額罰款通知書。（警方提供）

翻查資料，過去4個月，至少有4宗小巴司機涉嫌毒駕或酒駕被捕。11月28日，葵涌廣場對開一名小巴司機涉毒駕被捕；8月19日，觀塘一名綠色專線小巴司機疑因急開車，令車上乘客受傷，60歲男司機涉酒駕被捕；10月9日，一輛紅色小巴在秀茂坪曉光街及秀明道交界撞斃一名73歲老婦，54歲小巴司涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕及已遭起訴。至11月13日，觀塘裕民坊公共交通交匯處一輛綠色專線小巴懷疑切線埋站時，撞向一輛七人車，70歲姓黃小巴男司機酒精超標兩倍被捕。

▼8月19日觀塘裕民坊小巴司機醉駕意外一人傷▼



觀塘裕民坊小巴總站一輛10M專線小巴，司機疑涉嫌酒後駕駛，警員在場調查。

▼10月9日秀茂坪小巴司機醉駕意外一人死▼



事主腳流血受傷，一隻鞋飛脫數米外，地上遺下一條血路。（香港交通及突發事故報料區/畢爾包圖片）

小巴司機涉醉駕及危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，案件2025年1月提堂。（黃學潤攝）

▼11月13日觀塘裕民坊小巴司機醉駕意外▼

