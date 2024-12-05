涉網上賣盜版兒童學習圖卡　海關拘42歲女子

海關早前接獲版權擁有人舉報，指有人利用網上平台出售懷疑盜版兒童學習圖卡，透過網上市集宣傳，買家轉數付款後，便以電郵方式向買家提供可下載盜版圖卡的超連結。



海關昨日（4日）採取執法行動，拘捕一名42歲懷疑涉案女子，她獲保釋候查。



海關人員昨日採取行動，突擊搜查一個位於荃灣的住宅單位，拘捕一名42歲女子，涉在網上賣盜版兒童學習圖卡。（資料圖片）

海關經深入調查，發現有賣家透過網上市集宣傳盜版兒童學習圖卡業務，當賣家接到訂單後，會要求買家將款項存入指定電子收費帳戶，然後以電郵方式向買家提供可下載懷疑盜版兒童學習圖卡的超連結。

在版權擁有人的協助下，海關人員昨日採取行動，突擊搜查一個位於荃灣的住宅單位，拘捕一名42歲懷疑涉案女子，並檢獲一部懷疑涉案的手提電話，該名女子現正保釋候查。案件仍在調查中。

海關呼籲市民尊重知識產權，切勿售賣侵權物品。根據《版權條例》，任何人未獲版權持有人的特許，任何人銷售或為售賣用途而管有侵犯版權物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判監禁4年，及就每件侵權物品罰款5萬元。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑侵權活動。