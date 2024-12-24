上水奪命工傷｜無即時報警、自行安排送院　家屬質疑僱主隱瞞實情

72歲資深跟車雜工黃樹添昨日（23日）在上水鄉蓄水池對開臨時物料存放區，從貨車卸下水管期間，懷疑解除綁帶後，其中4條重達200至500公斤的不鏽鋼水管撞斷防撞木方滾下，將其擊斃。事發後工友無即時報警，自行安排貨車將死者送院。



今日死者遺孀由親友陪同到殮房辦理認屍手續，痛失老伴，悲從中來。死者胞弟批評僱主及承建商至今沒有向家屬交代事發原因，更加無法接受在場人士沒有報警的處理手法，質疑有人存心隱瞞逃避責任。

今日9時左右，死者遺孀在家屬陪同下到殮房辦理認屍手續，離開時哭成淚人，要工權會人員及親友攙扶。死者三代同堂，有子有孫；胞弟稱，兄長在所屬公司工作超過40年：「類似公司開國功臣，係吊雞車嘅領航員，又係搬運工人、顧問，會提拔後輩，講解工作流程。」

死者協助搬運水管時，疑被其中４條滾下的大水管擊中頭部，送院後不治。（資料圖片／蔡正邦攝）

死者胞弟指，事發至今僱主或政府機構也沒有向家屬講解情況：「僱主、承建商都冇同我哋正式溝通過，解釋返究竟意外點發生。意外歸意外，我哋接受（死訊），但係處理過程有好多疑點。點解唔叫白車？消防局喺附近3分鐘，北區醫院10分鐘，搵自己車去，傷勢咁嚴重嘅人，再移動佢會唔會有後遺症呢？唔可以接受呢個情況。」

胞弟指不能相信有關人士所說，當時事主是清醒的說法。「佢（死者）係有多處傷痕，有骨折。咁重傷勢仲喺醒，我唔信囉！有冇延遲送院？有冇毀滅證據？點解車唔見晒？點解司機唔喺現場？係咪有人想隱瞞事實，想逃避責任？想知哥哥喺意外中點解會過身，最重要嘅重點。」

死者胞弟批評僱主和承建商也沒有與家屬溝通，解釋事故原因。（翁鈺輝攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，要求渠務署、勞工處及承建商公開交代事件：「唔好樣樣都話唔清楚，係咪有工作流程，例如吊運等等冇被披露出嚟。」現時正聯絡有關部門及涉事單位開會。

上水鄉蓄洪池工人被水管擊中斃命，相信是渠務署人員到場了解。（資料圖片／蔡正邦攝）

事發於昨日（23日）早上9時許，死者偕一名貨車司機和一名跟車雜工，運送一批10多條不鏽鋼水管，前往4個目的地。該批水管分別長約3至4米，直徑由33厘米至1米不等，每條重達200至500公斤，以綁帶橫跨左右兩邊，綁住固定在貨車尾架，車尾左右兩邊，則各有兩條木柱阻擋水管墮下。

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貨車抵達首個目的地上水圍文閣村上水鄉蓄洪池後，死者在貨車左邊解除綁帶後，其中4條水管便衝破車尾的防墮木柱滾下。貨車司機與另一雜工上前查看，已他倒在地上頭部流血。當時事主沒有被水管壓住，仍能張開眼睛及用力呼吸。工友估計傷勢不嚴重，遂安排另外兩名工友駕車將他送往北區醫院；貨車則繼續運送水管往其他目的地。

涉事兩架貨車事後在1公里外寶運路路邊被尋回。（資料圖片／蔡正邦攝）

惟死者被送抵北區醫院後，始被發現沒有呼吸脈搏，搶救後證實不治。醫院報警，警員在案發現場約1公里外發現涉案吊臂車，案件列作工業意外跟進。