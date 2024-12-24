海關「聖誕守衛」掃冒牌貨拘1人　檢$1700萬LV袋鞋、皇馬巴塞波衫

香港海關於12月9日至20日，一連兩星期採取代號「聖誕守衛」的執法行動，在聖誕節前夕打擊跨境轉運冒牌貨物活動，其間偵破10宗相關案件，檢獲約4.3萬件懷疑冒牌及走私貨物，估計市值逾1,700萬元。行動中，一人被捕，已獲准保釋候查。



從海關提供的照片見到，檢獲的冒牌及走私貨物，包括皇家馬德里和巴塞隆拿等球衣，以及Chanel、Gucci、YSL和LV等名牌手袋、衫褲及波鞋。



海關在為期兩周的「聖誕守衛」行動中，偵破10宗跨境轉運走私冒牌貨物案件，檢獲約4.3萬件懷疑冒牌及走私貨物，估計市值逾1,700萬元。（海關提供）

海關發現，不法分子企圖將冒牌商品及未列艙單貨物，經香港轉口往外地，以迎合聖誕節前夕龐大購物需求，遂透過風險評估，於屯門內河船碼頭海關驗貨場和港珠澳大橋香港口岸入境貨物檢查大樓，先後抽查3個貨櫃和一輛入境貨車。經檢查後，海關人員共檢獲約3.5萬件懷疑冒牌及走私貨物，估計市值共約1,100萬元。

另外，經情報分析和深入調查，海關人員突擊搜查6間位於葵涌和青衣的物流公司，並檢獲共約7,400件懷疑冒牌貨物，包括手錶、電話、鞋和衣服，估計市值共約600萬元。

海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店舖或網站；如有懷疑，應先向有關商標或版權持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌或侵權物品。海關會繼續加強巡查，並透過情報分析採取執法行動，嚴厲打擊不同層面的冒牌和侵權物品活動。

根據《商品說明條例》，任何人進出口、銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。另根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌或侵權活動。