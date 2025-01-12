銅鑼灣地盤$27萬工具不翼而飛　37歲男子涉盜竊被捕明提堂

銅鑼灣一個大廈地盤發生盜竊案，一批約值27萬元的工具不翼而飛。警方拘捕一名37歲男子，涉嫌地盤盜竊，案件將於明日（13日）上午在東區裁判法院提堂。



伊利莎伯大廈地盤內一批約值27萬元的工具，包括24萬元電線、2.2萬元套絲機及5000元斷路器不翼而飛，一男子涉案被捕。（資料圖片）

警方於2024年9月19日至今年1月6日期間分別接獲3宗報案，指發現放置於告士打道250-254號伊利莎伯大廈地盤內一批約值27萬元的工具，包括24萬元電線、2.2萬元套絲機及5000元斷路器不翼而飛，懷疑被人盜去。

灣仔分區特遣隊人員昨日（11日）在該地盤附近巡邏期間發現懷疑涉案男子並上前截查。經初步調查後，該名37歲姓蔡本地男子涉嫌地盤盜竊被捕，他將被控合共兩項地盤盜竊罪，案件將於明日（13日）上午在東區裁判法院提堂。案件交由灣仔警區刑事調查隊第六隊繼續調查。

警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。