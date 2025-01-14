誤信假永安旅遊廣告買特價機票　半工讀女生發文警世：冇咗半份糧

社交平台Threads瘋傳一則「機票騙局」的帖文，聲稱在Instagram見到「永安旅遊」特價商務客位機票「買一送一」的廣告，繳款後方驚悉中伏。該苦主稱痛失5,200元半個月薪金，「第一次買平機票就俾人呃左錢了，冇得怪人只可以怪自己蠢‥‥‥陣間就會去警署報案，希望唔好再有人好似我咁蠢。」《香港01》正向警方查詢事件。



《香港01》聯絡到涉事女苦主，原來她是半工讀的大專生，打算今年5月底，展開6日5夜的首爾旅程，結果貪便宜而中伏，及後更被封鎖。她指因經常有特價機票，未察覺有異，「有朋友提起過，佢哋都冇懷疑過係假。」



事主在Threads貼出被騙經歷。（Threads 截圖）

女事主表示，她仍在大專院校就讀，平日兼職餐飲業，每星期工作4至5天，每日4至6小時，以籌旅費。從其帖文可見，該廣告聲稱「因為活動間訂單比較多，麻煩耐心等你（待），可能會延遲，一般24小時內可以收到」。

她憶述，從PayMe向「永安旅遊」付款後不久，開始感事有蹊蹺：「付款完之後過咗10分鐘左右，仍然未收到電子機票，所以就開始懷疑係假。」她遂再查問「你哋真係永安旅遊?」再過10分鐘後，她欲再詢問時，發現WhatsApp標示的藍剔，已變成單灰剔。

有眼利網民翻查資料，永安旅遊註冊英文名稱為「Hong kong wing on travel service ltd」，騙徒PayMe所顯示名稱卻只有「Wing On Travel Limited」。有網民亦認為名未幾可亂真，「想講都唔怪得你，佢整到好真，連公司名都咁似」，而事主回應發文目的是「當買個教訓，不過希望可以防止有下一個受害者出現。」

女事主表示，已親自前往將軍澳報署報案；亦已聯絡PayMe客服以作跟進。至於旅程，女事主說仍會依原定旅程出發，但短期內暫不會購買機票，「應該唔會再相信呢啲廣告，真係冇下次。」

事主曾轉賬5,200元予騙徒，該賬戶英文名稱與真實的永安旅遊不符。（Theads網頁截圖）

根據事主放在Threads的「永安旅遊」廣告聲稱，5月底來回香港與首爾商務航班價格 只需2,600元。而《香港01》今日（14日）根據國泰網頁資料可見，該段時期商務航班叫價 9,344元起。

5月底來回香港與首爾商務航班價格要價 $9,344起。（國泰網頁截圖）

假「永安旅遊」猖獗 公司曾發帖提醒市民

假冒永安旅遊的騙案頻生，該公司一直高度關注事件。當接到市民舉報後，即時把騙徒的行騙手法發布在永安facebook及網站，以提醒客戶報警備案。

去年11月，永安旅遊指騙徒由最初冒名開facebook及IG帳號，再到WhatsApp冒認客服。最近更有詐騙廣告宣稱，收款的銀行帳戶名為「永安旅遊」，令客人防不勝防。在10月接獲的市民舉報中，該公司已發現12個假冒銀行戶口，13個假冒WhatsApp號碼。

永安旅遊總經理馬世文稱， 騙徒通常會在多間銀行開設假帳戶，對外訛稱戶口以旅行社命名，但受害人到櫃員機過數時，會發現所顯示的戶口實為個人名義。永安旅遊已安排專責部門舉報，亦第一時間報警求助，並通報旅遊業監管局及相關收款銀行。該公司呼籲相關機構及當局協助，以保障廣大市民利益。