再有香港大學內地女生誤中假冒官員電騙案　被呃180萬元

再有香港大學學生誤中假冒官員電騙案，被呃180萬元。據知，涉事受害人為22歲女子，是港大內地學生。



今日（21日）上午7時許，警方接獲一名22歲內地女子報案，指於2024年8月接到騙徒的電話，對方聲稱是入境事務處職員，聲稱事主涉及一宗發生在內地南寧的案件，需要檢查她的資產。其後騙徒指示事主在指定銀行開設銀行帳戶，否則會將她逮捕，事主不虞有詐，遂遵從指示。隨後騙徒要求事主轉帳保證金以證清白，事主信以為真，並於2024年12月30日至2025年1月17期間，合共6次將約180萬港元轉帳到騙徒指定的本地轉數快帳戶。騙徒隨後失聯，事主始發覺受騙，於是報警。

香港大學學生發展及資源中心上星期四（16日）向全體學生發電郵，要求學生填寫問卷，提高反詐意識。

香港大學上星期四（16日）向學生發電郵，指近月超過60名港大學生墮詐騙案，損失超過6,000萬元，即平均每人被騙100萬元，據悉，上當的主要是內地生。

校方要求學生填寫警方提交的多選題問卷，以提高反詐意識及警覺性，否則無法進入圖書館和學習空間智華館，是繼理工大學後第二間推行填問卷的八大院校，據了解，問卷是選擇題，只需數分鐘便可完成，所有本地及非本地學生都要填寫。

港大：務求令新到港內地生能親自了解相關資訊

港大表示，學生發展及資源中心及警方一直留意涉及學生的騙案，為提升學生的防詐騙意識，幫助他們識別潛在騙案，故向他們發放由警方提供的防騙學習套件，內容包含香港的騙案求助資訊及針對流行的四種騙案（包括電話騙案），以短片及選擇題形式灌輸有關防騙訊息，務求令學生，尤其新到港內地生能親自了解相關資訊，並希望他們能盡快完成，加強防詐騙意識。

港大稱，中心 一直舉辦多項活動，例如舉辦講座、 在校園張貼海報、製作電腦桌面提示、 與同學合作製作宣傳短片、以及在開學前邀請來自內地的學生和他們的父母出席講解會等，提升學生的防詐騙意識。