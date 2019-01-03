【江湖風暴】黑幫高調刀光棍影　O記埋伏拘8漢制止復仇廝殺

探員隨即以涉嫌「藏有攻擊性武器」、「行使偽造文書」及「偷車」等罪名，拘捕兩車上的8名男子(26歲至43歲)，據知均有黑社會背景。

有組織罪案及三合會調查科(俗稱「O記」)人員，經調查後得悉黑幫份子在長沙灣副食品市場囤積武器，用以打擊對家社團人士復仇，遂部署行動阻止，並於昨日(1月2日)晚上9時許掩至上址埋伏，果然發現兩輛可疑私家車駛離現場，探員立即上前阻截搜車，起出大批「兵器」，包括6把刀、2支警棍、3把斧頭，以及多個「飛虎頭套」、一對假車牌及2罐電油。而兩輛車亦均被套上假車牌，經調查後得知，該兩車分別於去年6月及7月期間，在沙田及青衣報失。

鑑於上月有多宗涉及黑幫的暴力案件，影響社會治安，警方高調拘捕黑幫份子，以挫其氣焰及制止廝殺。

警方將被捕8名大漢押走。(賴南秋攝)

消息稱，事件的導火線源於尖沙咀新X安及和X和兩幫派之間的恩怨，去年12月尖沙咀新X安成員，於尖沙咀區內一間夜場，與和X和成員發生爭執，有閉路電視片段拍下經過，多名戴口罩、戴帽的男子，手持牛肉刀、盾牌、壘球棍等闖入夜場後，指罵及恐嚇場內人士，其後向眾人施襲。事後一名27歲男子涉嫌「藏有攻擊性武器」及「傷人」被捕。

至近日和X和成員疑欲報復，成員張羅武器包括斧頭、汽油等，放置於長沙灣連翔道副食品批發市場停車場內兩部車輛，疑準備向對方還擊展開械鬥及燒車，惟警方先發制人，拘捕該8名和X和男成員並檢出武器，阻止一場腥風血雨。

另外，尖沙咀新X安最近亦曾牽涉與將軍澳新X安的同門內訌血案，去年9月凌晨一名將軍澳新X安一小頭目的24歲契女，被兩名刀手追斬重傷，事件疑與早前兩幫人於尖沙咀一間酒吧爭執有關。其後被斬一方當晚，到將軍澳景林邨多層停車場燒車報復，共波及逾30輛車。事件中14人被捕，警方有見尖沙咀新X安高調犯案，因此今次將行動提升交由O記接手。