【楊鳴章病逝】數百教友出席彌撒　陳志明指主教從不退縮

教區安排本周一開始一連三日早上9時至晚上10時，於堅道明愛禮堂會設公眾弔唁冊；今日下午5時，楊鳴章遺體安放於堅道主教座堂供瞻仰遺容。教堂現場不斷誦念禱文，約有數百名信眾排隊等候瞻仰遺容及鞠躬致意。香港天主教「宗座署理」湯漢、榮休主教陳日君、輔理主教夏志誠及教區副主教陳志明，約於晚上7時到達堅道主教座堂。教會指，公眾亦可到明愛中心9樓致意。教會晚上8時會開始守靈彌撒；明日早上10時將設出殯彌撒，之後楊鳴章的靈柩會移送跑馬地天主教墳場安葬。

就讀中六的曾同學表示，因學校之前曾邀請主教主持彌撒，所以與楊主教也有數面之緣。他特地前來鞠躬表達心意，又指自己最欣賞楊主教為人服務的精神。教徒李生則稱，欣賞楊主教落力服務社會及教會，感激對方不怕辛苦，盡力找很多資源，幫助社會上一些最需要被關懷的人。

（余睿菁攝）

教會晚上8時會開始守靈彌撒。教區副主教陳志明於彌撒上分享，楊主教每天利用5小時祈禱，早上4時起床，看聖經、默想、祈禱，回憶楊主教去世前夕，於病床旁邊鼓勵及安慰楊主教。當時陳志明提出一起祈禱，楊主教的手本來放在床上，吃力地伸出手，在胸前畫十字一起祈禱，即使病重仍然活在當下、愛在當下，平安見證上主的慈悲。陳志明又提到楊主教離世前十日的子夜彌撒，對方說三個L，「The last ,The least, The lost, 」即社會上被忽視、最卑微及迷失的人，楊主教對這些人都加以協助。陳志明又回憶45年前做修生時，與楊主教一起踢足球，他指楊主教雖不喜歡，但仍會一起踢足球，而楊主教會守龍門，他是龍門但不會「搬龍門」，常常「食波餅」但不會「搬龍門」。他有堅持的態度，同時亦堅持教會原則，會被誤解、被攻擊但不會退縮，稱讚對方責任心強，在病患中仍堅持幫忙別人，有絕症但無絕望，而信仰就是他的「龍門」。

天主教香港教區神父李亮則表示，教宗衷心慰問香港教區、神職班、修士、修女及全體信眾，感謝楊主教多年來的服務，而楊主教外甥亦分享與楊主教生前點滴。