【楊鳴章病逝】數百教友出席彌撒　陳志明指主教從不退縮

就讀中六的曾同學表示,因學校之前曾邀請主教主持彌撒,所以與楊主教也有數面之緣。他特地前來鞠躬表達心意,又指自己最欣賞楊主教為人服務的精神。教徒李生則稱,欣賞楊主教落力服務社會及教會,感激對方不怕辛苦,盡力找很多資源,幫助社會上一些最需要被關懷的人。

(余睿菁攝)

教會晚上8時會開始守靈彌撒。教區副主教陳志明於彌撒上分享,楊主教每天利用5小時祈禱,早上4時起床,看聖經、默想、祈禱,回憶楊主教去世前夕,於病床旁邊鼓勵及安慰楊主教。當時陳志明提出一起祈禱,楊主教的手本來放在床上,吃力地伸出手,在胸前畫十字一起祈禱,即使病重仍然活在當下、愛在當下,平安見證上主的慈悲。陳志明又提到楊主教離世前十日的子夜彌撒,對方說三個L,「The last ,The least, The lost, 」即社會上被忽視、最卑微及迷失的人,楊主教對這些人都加以協助。陳志明又回憶45年前做修生時,與楊主教一起踢足球,他指楊主教雖不喜歡,但仍會一起踢足球,而楊主教會守龍門,他是龍門但不會「搬龍門」,常常「食波餅」但不會「搬龍門」。他有堅持的態度,同時亦堅持教會原則,會被誤解、被攻擊但不會退縮,稱讚對方責任心強,在病患中仍堅持幫忙別人,有絕症但無絕望,而信仰就是他的「龍門」。

天主教香港教區神父李亮則表示,教宗衷心慰問香港教區、神職班、修士、修女及全體信眾,感謝楊主教多年來的服務,而楊主教外甥亦分享與楊主教生前點滴。