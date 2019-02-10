【大埔九巴車禍一周年】倖存者到現場哭悼亡友：爬過屍體先出到嚟

去年2月10日，大埔公路發生奪命車禍！一輛由沙田馬場開出往大埔的872號九巴巴士，駛至大埔公路大埔滘段時突然翻側，造成19死66人傷。今日為車禍一周年，在肇事地點位置，有人擺放大型橫額，並寫上「願安息」字句，悼念亡魂。 車禍中的倖存者，今日亦到場悼念亡友，每每憶述起當日情景便數度抽泣。他表示當日與友人搭上出事巴士，由感覺有異到翻車，僅僅是數秒間的事，形容翻車後滿身沾上其他乘客的血，「我差唔多要爬過屍體先出到嚟」。而原本坐在自己旁邊的朋友卻遍尋無果，即便事隔已一年，「一過呢個位，個心就會震一震！」

憶車禍數度抽泣 身上沾滿同車女死者血迹

當日搭上奪命巴士的生還者，今日到車禍肇事現場悼念去世的友人，即使已事隔一年，他憶起事件時仍然心有餘悸，更數度抽泣。他表示，自己當日與朋友於離開馬場後便乘搭該車，然後於車上睡覺，由感覺出事到翻車「只係兩三秒間」，巴士翻車後，當時有一名男人表示「我老婆死咗！」，而他目睹該名女死者頭部近乎「甩出嚟」，又指「我下半身差唔多都係佢啲血！」

他憶起事件仍數度落淚。（梁銘康攝） 遍尋友人不果 近乎爬過屍首才逃離車廂 該名不願透露姓名的倖存者指，以往每次上車，自己都會負責選擇座位，平時均喜歡坐上層的座位，車禍中離世的朋友，平日則會坐靠窗位置，「佢鍾意望住出面」，而因為當日右邊座位均坐滿了人，他們遂選擇坐左邊座位，「如果揀咗右邊，都係我出事多」。他表示，平日一上車他便會睡覺，當日「架車戟一戟嗰吓醒咗」、「一落斜，我就知車身個轆離咗地。」他當時第一個反應，便是撳按前面的把手，惟翻車後發現友人失蹤，「一落地我就唔見咗我朋友，點搵都搵唔到」，又指前座的乘客「差唔多死晒」，「我差唔多要爬過屍體先出到嚟。」

「一落地就唔見咗我朋友，點搵都搵唔到。」 大埔九巴奪命車禍生還者

他憶述意外時仍數度落淚。（梁銘康攝） 事發後不曾入馬場 經過現場心有餘悸​ 事件至今已發生一年，惟他的傷口仍未能撫平，他表示自己以前經常進出馬場，惟出事後直到到今天，因陰影揮之不去，一整年沒有進入馬場，現時亦需看精神科治療情緒問題，沒有抗抑鬱藥及安眠藥，根本不能入睡。他現時任職的士司機，盼能以工作作為寄託，減少胡思亂想，惟每次經過上址仍心有餘悸，「一過呢個位，個心就會震一震！」

「一過呢個位，個心就會震一震！」 大埔九巴奪命車禍生還者

有網民今早經過意外現場，拍下有心人製成的悼念橫額。 （‎香港交通突發報料區Lo Sho圖片） 車禍現場悼念亡魂 車禍肇事現場地下擺放著一張悼念橫額，並寫上「願安息」字句，上面放有一些悼念物品，包括生果等以悼念亡魂，有網民拍照，放上社交媒體並寫上「大埔公路一周年 RIP」，不少網民留言悼念死者。 候車乘客：入夜後車速仍偏快 在巴士站侯車的乘客李先生指，平日乘車不時會經過意外位置，他認為車禍後當局將上址車速限制降至50公里每小時，以及加裝快相機，均具有阻嚇性，車輛經過上址彎路時速度「慢咗啲」，惟入夜後車速仍會偏快，有私家車高速行車，「過咗（車禍現場）個彎咪快返！」他表示乘車經過上址時仍有少許擔心，「19個（死者）咁走咗！」 附近居民陳先生則質疑加裝防撞欄等措施的作用，反而認為司機自律更為重要。他對安全不太擔心，「因為始終單嘢涉及司機同乘客嘅爭執，因為（司機）情緒失控先會咁」，亦不覺事發位置特別危險。他指車禍發生後，有部份司機有改善，「但飛車啲人都仲係有，嗰啲人無論你做幾多嘢都唔會改」。又認為通常發生意外後的一段時間會較留心路面情況，「我覺得個情況過多一排，過多幾年之後個情況會變返一樣」，認為政府可做更多宣傳、推廣。

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大埔公路19死車禍 司機被控37宗罪

去年2月10日下午6時許，一輛872號九巴巴士駛至大埔公路大埔滘段分站時，突然向左翻側，左邊車頭及上層位置嚴重損毀，事件造成19死66人傷。30歲九巴車長陳浩文，被控19項誤殺罪，以及18項危險駕駛引致他人嚴重傷害。

872號改單層巴士 肇事路段車速降至50km/h

肇事的九巴872線為馬場賽馬日散場的特別服務班次，於尾場完場後一小時，客滿即開。車禍發生後872線改為單層巴士，九巴又另設路線相近的872X線、改經吐露港公路行駛。車禍後政府成立專責小組進行調查，大埔滘段由赤泥坪、雍宜路交界處的路段，車速由原本的每小時70公里下調至50公里，措施已於去年4月實施；而其他措施包括於附近增設快相機、防撞欄及擴闊巴士站停車彎等，亦於去年年底前陸續完成。