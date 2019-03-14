【車房命案・專訪】捉賊捲誤殺官非　獲釋阿斌述心路：下次唔出手

29歲的阿斌，是大圍一間車房的汽車維修工人，去年11月某夜，他協助附近「行家」制服一名毀壞車的疑犯，對方其後死亡，一夜之間，他沾上了「殺人」的嫌疑，先被控謀殺，再改為誤殺。阿斌被關在收押所，頓失自由，家人以淚洗面，老闆不離不棄，揚言會繼續聘請他。 四個月後，阿斌獲撒控，昨日（13日）重回車房工作。阿斌得到身邊人的支持，但再提事件時仍有猶豫，懼怕再因同類型事件而惹上官非。他接受香港01專訪時說：「下次遇到啲咁嘅情況都係報警算喇，唔好搞咁多嘢喇，會穩陣啲囉，如果唔係轉個頭又……唔係四個月咁簡單㗎喇。」

阿斌大圍一間車房工作約4年。去年11月16日晚上6時許，42歲男子何善恒與同黨衝往其對面的車房，扑爛一輛GTR跑車擋風玻璃，疑人趕不上接應的私家車，在街頭狂奔逃走，眾人把他截獲並按在地上制服。阿斌的老闆Tim得悉事件後報警，Tim形容何善恒激烈反抗，於是聽從警員的建議找人幫忙，叫了阿斌：「幫幫手撳住先」。

不願上鏡的阿斌（右）重回車房工作，案件發生後他一直得到老闆Tim（左）的支持。（蔡正邦攝）

捉賊：警方叫返現場 始知對方已失知覺

大圍車房外去年11月發生命案，事件中一名男子被制服後死亡。（資料圖片） 阿斌憶述，他當時一手按着何善恒膊頭，一手拉着燈柱借力，以身驅壓下去，對方一直清醒，不斷呼叫。其後警方到場處理案件，他與Tim一起返回車房繼續工作。豈料，警方突然上門將他們帶回現場，何善恒當時已失去知覺，救護人員正在搶救。

被控：「諗咗好耐先簽名」

涉事車房有車輛被扑爆玻璃，警方封鎖調查。（資料圖片／余睿菁攝） 他們一行人被帶往警署。到警署後，他打聽到剛才看似清醒的何善恒已經死亡，他感到難以置信，「以為我聽錯……個心灰晒」。警司取出一張紙，朗讀指他捲入案件被控謀殺罪，要他簽名作實，他一時間難以接受：「諗咗好耐先簽名。」直到第一次提堂前，他始得悉控罪改為誤殺。

還押：「無理由撳膊頭會死」

涉事車房的車頭玻璃被扑爆。（資料圖片／王譯揚攝） 阿斌與同樣捲入案件的陳穗豪及陳宗達，一同被扣押在荔枝角收押所。囚室內，是謀殺、誤殺及販毒等重罪的疑犯，各人早上6時必須起床，除了不足一小時的運動時間，其餘時間都在一間大囚室裏各自看電視、看書、或玩康樂棋。阿斌表示，最初仍因堅信自己無辜，不擔心被判罪，但時間漸漸過去，每天過着枯燥乏味的生活，開始多次回想案過經過及感到疑惑：「無理由撳膊頭會死」

探監：「冇寫父母名㗎」

警方封鎖42歲姓何男子被制服的現場，該名男子其後死亡。（資料圖片／王譯揚攝） 其六旬父母得悉愛兒惹上「殺人」官非，日後或前途盡毀，一方面為聘請律師方面奔波，另一方面心理承受極大壓力：「頭嗰個零禮拜，（父母）日日都響度喊。」為怕父母見他時情緒崩潰，他忍痛不讓父母探望，只讓兄姊協助傳遞訊息：「我冇寫佢哋名㗎，探監嗰陣時……見到面響到喊，仲大鑊呀。」

猶豫：「下次唔敢（制服疑犯）」

42歲男子經搶救後證實不治。（資料圖片） 經過多個月的還押，直至上周（3月8日）得悉獲撒銷控罪的一刻，阿斌指，他不太懂得形容自己當時的感受，只能說覺得「感動」。他回家後，與家人打邊爐，各人沒責怪他，亦不敢提起該四個月期間的奔波勞累之事，令他深感一家人的關係：「盡在不言中」。他亦感激老闆Tim當時未有嫌棄其疑犯身份，出言力挺。一場官非，律師費支出達十多萬，阿斌正在準備向當局索償。 他休息數天後，開始習慣重獲自由後的生活，表示自己心情「開始放鬆」。但他坦言日後遇上同樣情況，會選擇致電報警，不敢再出手協助制服疑犯：「下次遇到啲咁嘅情況都係報警算喇，唔好搞咁多嘢喇，會穩陣啲囉，如果唔係轉個頭又……唔係四個月咁簡單㗎喇。分分鐘又可能……」

老闆內疚：「點解唔拉埋我？」

老闆Tim則指阿斌被捕後曾感到內疚，「點解唔拉埋我？」Tim認為，事件雖告一段落，但阿斌失去自由的四個月黑暗歲月「追唔番」，心中仍替他感到不忿：「我哋唔係讀law，唔明咁樣經過幫手，市民係真係唔啱。」恐此案件令人與人之間變得冷漠，看見罪犯犯案仍不敢出手制止，「原來打999，已經係正義。」

他直指不喜歡聽到：「（阿斌）終於出來啦，好彩冇事！」等說話，直指：「𠵱家唔係僥倖！係不幸。」他只卻想事件淡出公眾視線，因各人經歷一連串法律程序後已身心俱疲，亦不敢想像事件對社會產生積極的影響，因來自社會的輿論令當事人感到壓力，總有人會批評：「你無嘢就唔會拉你啦！」