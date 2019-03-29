【法拉利翻車】去年涉大埔危駕被捕男司機　為少年警訊地區會長

去年12月23日，新界北總區交通部於大埔公路一帶反非法賽車，其間一輛法拉利跑車自炒翻車。事件中，共有六名司機被捕。近日，香港01接獲線報指，當中一名43歲姓黃法拉利跑車司機，為大埔少年警訊的會長之一。警方回覆指，案件仍在調查案件，該六名被捕男子已獲准保釋候查，須於五月下旬向警方報到。

上周二（19日）記者到事主的公司了解，對方指黃並不在公司，拒絕回應事件。（潘安奇攝）

被捕姓黃男子 為少年警訊會長之一

香港01翻查網上資料，發現一名被捕姓黃男司機，為2016年至2018年大埔少年警訊的會長成員之一。警方回覆香港01查詢指，警方仍在調查案件，該六名被捕男子已獲准保釋候查，須於五月下旬向警方報到。至於涉事車輛，現時則未有被扣查。

男事主持有兩間公司 藝人指片助宣傳

另外，根據車輛登記資料顯示，肇事的法拉利跑車並非黃本人登記，而是其姓麥妻子作登記人，首次登記價錢為324.5萬元。記者翻查公司資料顯示，黃與合伙人持有兩間註冊公司，分別為一間專營美容心中介平台及專門銷售及批發濾水產品公司。公司網站及facebook專頁顯示，平台內不少藝人為公司拍片宣傳。當中，美容心中介平台上載有藝人羅霖、黃又南等人的活動宣傳語句短片。上周二（19日）記者到事主的公司了解，對方指黃並不在公司，拒絕回應事件。

少年警訊網站：為非牟利註冊團體

據料少警訊網站顯示，少年警訊為非牟利註冊團體，總部設於警察公共關係科，而支部分布於全港20個警區內。少年警訊會員分為會員（6–25歲）、領袖（10–25歲）、深資領袖（10–25歲）及導師。當中，導師需經由所屬警區警民關係主任推薦、持有傑出獎章的深資領袖、經由秘書處核准、身為參事會員或支援組幹事、現職或退休警務人員；截至去年8月31日，少訊深資領袖有134人、少訊領袖有503人及少訊會員有196,005人。

去年跑車撞石壆反車 六司機涉危駕被捕

事發在去年12月23日早上7時許，一輛黑色法拉利沿大埔公路近赤泥坪行駛時，疑撞向山邊石壆，四輪朝天翻側，車身冒出煙。車內男司機及女乘客及後自行爬出，兩人受輕傷。警方接報到場，即場以涉嫌危險駕駛，拘捕六名男司機，他們年齡介乎36至70歲，六人均報稱任職商人。至於涉事跑車包括法拉利、林寶堅尼及麥拿倫。