【羅國勤失蹤】獨木舟總會：宜周詳計劃行程　GPS分享實時位置

一支槳、一艘獨木舟，無需電力裝置，只需基本划舟技術便能駕馭船隻。獨木舟看似簡單，不過一旦遇險，大海茫茫又有何方法可令搜救人員找到自己的位置？專家建議帶備GPS，並利用應用程式分享實時位置。 周日（31日）羅國勤與友人於二澳划獨木舟前往大澳時失蹤，連日來警方、消防及政府飛行服務隊於大澳對開海域搜索，惜仍未有發現。

前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士建議，進行水上活動時帶備GPS儀器進行定位。他解釋，GPS定位非常準確，「大海茫茫冇嘢阻隔訊號」，可以準確至7至8米，更可透過應用程式，定時分享位置，一旦遇險都可以收窄搜救範圍。至於智能電話內置的定位服務，周博士則不建議使用。因為智能電話利用發射塔定位，一般海上的通訊網絡接收較差，加上水面折射，會影響定位準確度。

雖然GPS於海上準確度甚高，不過只限於水面上，GPS一旦沉入海中就無法發揮功效，猶如飛機墮海後無法依靠GPS尋回殘骸，要用聲納探測器才可以。

周日（31日）任職工程師的43歲男子羅國勤，於二澳划獨木舟前往大澳時失蹤。（鄧詠中攝）

預先計劃行程 必須穿著救生衣

除了GPS，市民划舟前要先有充足準備及計劃行程。香港獨木舟總會訓練組副總監陳介強指，獨木舟總會有多項規定保障會員安全。划舟者不能單獨出海，需要有多人和教練陪同下才可划舟，若持有中級或以上獨木舟證書才可以免除教練隨行。另外，划舟者於出海前需有周詳計劃，例如從東涌划舟至大澳，途中會安排幾個休息點，大約每一小時便上岸休息一會兒；到達休息點時，接收到手機訊號情況下與岸上親友聯絡。

「凡腳落水就一定要著救生衣，天氣幾熱都唔可以除」，陳介強指划舟必須穿著標準救生亡或助浮衣以察安全，另外要帶備修補工具、食物、水、哨子、電筒、指南針和地圖等等的配備。