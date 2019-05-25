【虐牛疑雲】城門水塘母牛肛門皮開肉裂　牛義工憂人為所致

前日（23日）下午2時許，城門水塘郊野公園有一隻母牛被發現肛門位置皮開肉裂、嚴重受傷，平時會為城門水塘一帶牛隻買藥杜蟲的義工蘭姐表示，不見這隻受傷黃牛兩、三天，至前日再遇這隻黃牛就發現其肛門位置有一個嚴重的大傷口，而且傷口深，質疑是人為造成，於是聯絡其他義工協助。及後，漁護署人員便到城門水塘郊野公園一帶尋找受傷黃牛，至昨（24日）下午近5時，漁護署人員已找到受傷母牛，並將其帶走醫治。

「大嶼山愛護水牛協會」主席何來表示，她當日接獲義工通知後及收到相片後，她認為母牛的傷勢不尋常，便將立即聯絡相熟獸醫。獸醫認為，傷勢有機會為燙傷所致，故協會隨即聯絡漁護署及報警，惟警方將事件列作雜項處理。而協會義工於上月22日在城門水塘巡查時紀錄到受傷母牛身上並無傷口。

蘭姐指，原本城門水塘有約9隻牛，現在只餘下數隻。她直言，是次受傷母牛於去年末亦曾經受傷，對於牠今次再度受傷，覺得傷口有可疑。蘭姐續指，她早前在晚上到城門水塘餵牛時，發現有數名南亞裔人士及一名本地男子形跡可疑，接近牛群，因此她擔心有人蓄意傷害牛隻。

上月母牛身上並無傷口。（受訪者提供）

獸醫認為傷口由皮膚病所致

不過，獸醫黎昌生看到由義工提供的牛隻傷口相片後，他指出由於傷口四周的皮膚都呈黑色，他相信受傷黃牛患有皮膚病的機會最大。而皮膚病引致的傷口惹來烏蠅及蟲在傷口上產卵，令傷口變得愈來愈大。黎昌生補充，如動物的皮膚上原本有傷口、皮膚病及曾經生育，若傷口未有好好處理及未完全癒合，當有昆蟲產卵後，即使造成如此大及深的傷口「都唔出奇」，不過實際受傷原因都需要驗傷才可作準。