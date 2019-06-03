【無處棲身】菲傭遭「炒魷」趕出家門　流連上水街頭搵前僱主求助

周一（6月3日）凌晨零時許，警方接獲一名44歲菲傭報案求助，指自己與現任僱主發生爭執，遭對方「炒魷」兼趕出家門，深夜流連上水站對開，無家可歸。警方趕抵了解，輾轉下菲傭表示聯絡上前僱主求助，將案件列作「求警協助」處理，現正調查事件來龍去脈。

● 僱主必須提供免費住宿

根據政府所制訂的「標準僱傭合約」第3條規定，外傭必須在合約上訂明的僱主住址工作及居住，不能在合約外的住所居住；而僱主則必須按照僱傭合約附錄「住宿及家務安排」內所規定的標準，向外傭提供免費住宿。

● 違反《僱傭條例》可被檢控

該附錄說明僱主須免費為傭工，提供必須的設施及家庭用品，包括「水電供應、廁所及洗澡設備、睡床、毛氈及枕頭等」；當中「合適的住宿地方」可理解為「在一個固定的房間內的固定床位」，惟入境處並無明確界定外傭的最少住宿面積。「標準僱傭合約」受《僱傭條例》（第57章）及《入境條例》規管，如觸犯可被檢控。

工會：求助前僱主凸顯無助