【無處棲身】菲傭遭「炒魷」趕出家門　流連上水街頭搵前僱主求助

周一（6月3日）凌晨零時許，警方接獲一名44歲菲傭報案求助，指自己與現任僱主發生爭執，遭對方「炒魷」兼趕出家門，深夜流連上水站對開，無家可歸。警方趕抵了解，輾轉下菲傭表示聯絡上前僱主求助，將案件列作「求警協助」處理，現正調查事件來龍去脈。
● 僱主必須提供免費住宿
根據政府所制訂的「標準僱傭合約」第3條規定，外傭必須在合約上訂明的僱主住址工作及居住，不能在合約外的住所居住；而僱主則必須按照僱傭合約附錄「住宿及家務安排」內所規定的標準，向外傭提供免費住宿。
● 違反《僱傭條例》可被檢控
該附錄說明僱主須免費為傭工，提供必須的設施及家庭用品，包括「水電供應、廁所及洗澡設備、睡床、毛氈及枕頭等」；當中「合適的住宿地方」可理解為「在一個固定的房間內的固定床位」，惟入境處並無明確界定外傭的最少住宿面積。「標準僱傭合約」受《僱傭條例》（第57章）及《入境條例》規管，如觸犯可被檢控。
工會：求助前僱主凸顯無助
香港亞洲家務工工會聯會組織幹事劉嘉美希望僱主「唔好咁無情」，即使有爭執都不要半夜趕走外傭，好讓外傭在日間向大使館或非政府組織求助，同時平心靜氣商討解除合約後續安排。（資料圖片／圖中非當事人）
香港亞洲家務工工會聯會組織幹事劉嘉美指出，外傭半夜被即時解雇趕出家門屢見不鮮，寄住於僱主家「住宿綁住喺工作」，一旦被趕走作為異鄉人會非常無助。對於事主求助前僱主，劉解釋反映外傭在香港缺乏支援，在港朋友也是外傭無法協助住宿等生活需要，如工會接獲求助，一般會安排外傭入住由非政府組織自付盈虧營運的庇護中心，但供應非常有限。
劉嘉美促請政府建立庇護中心，協助因突然解僱、甚至被虐待逃走的外傭暫時落腳。她表示，外傭如同香港打工仔受僱傭條例保護，遭即時解雇有一個月代通知金，但不少外傭被「走數」，而如果循勞工處追討，動輒半年時間外傭根本無法應付在港生活費，進退兩難。
她又希望僱主「唔好咁無情」，即使有爭執都不要半夜趕走外傭，好讓外傭在日間向大使館或非政府組織求助，同時平心靜氣商討解除合約後續安排。