菲傭Allas患癌後被炒　向前僱主成功追3萬元　盼獲好心人聘請留港

社會新聞
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38歲患子宮頸癌菲傭Baby Jane Allas，早前在病假期間遭無理解僱。今日（15日）Allas到勞資審裁處向前僱主成功追討3萬元的賠償。法官一度建議其前僱主可考慮重新聘用Allas，好讓她留港治病，但遭拒絕；庭後Allas亦表明，希望可以盡早找到新僱主，得以在下月中限期前續領簽證。

Baby Jane Allas 前僱主拒絕再聘用她，她也明言想找新僱主。（麥凱茵攝）

由於外傭與僱主在中止合約後，需要在兩星期內返回原居地；Allas早前獲平等機會委員會協助，獲當局將簽證延期至5月15日，若她要繼續留港治病，便需要找到新僱主。

官籲重新聘用 前僱主明言拒絕

法官一度建議Allas前僱主可繼續聘用她，但讓她放無薪的病假，以技術安排讓Allas符合留港要求：「你們不會支付她工資。若她康復後，你們可以決定是否解僱她。」但其前僱主代表明言：「這是超過我們能做的範圍」，數次以「No」拒絕建議。

對於前僱主的無情，Allas在庭後一度落淚。她批評，其前僱主今日未有現身，只派代表出席的做法令人失望，亦不會寄望獲再獲前僱主聘請，目前希望可以盡快找到新僱主，以便她可以留港，並期望新僱主「明白我的難處、受諒又會待我好」，她又感謝今日陪同她出庭的所有人。

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Allas除了在勞資審裁處向其前僱主Jamil Bushra提出申索外，亦以涉違反《殘疾歧視條例》向平等機會委員會投訴。因此法官在開庭時已提醒Allas，若在勞資審裁處同意下處理了的細節，未來將不能夠再於其他法院提出。Allas同意刪去部分細項，最終雙方達共識。其前僱主需要於明日向Allas支付3萬元，為她1月份、2月時的有薪病假津貼及解僱後的代通知金等。

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