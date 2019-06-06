【鳳凰木倒塌】跑馬地白建時道塌樹　專家：定期修剪唔會咁易冧

今（6日）清晨5時許，一棵種植在跑馬地白建時道75號對開行人路上，約30米高、約半米粗的鳳凰木突然連根拔起塌下。大樹橫越兩條行車線，並壓毀對面18號屋的外牆，其間18號屋屋主有向警員了解事件。消防員到場，用電鋸切割大樹，稍後再由食環署職員清理。白建時道來回兩條行車線一度受阻。據記者觀察，大樹的根部有腐爛跡象。

中大生命科學學院退休教授趙紹惠估計，樹心有一個方形長洞令其中空，而真菌不會造成方形洞，因此懷疑因被白蟻蛀。（黃偉民攝） 中大生命科學學院退休教授趙紹惠估計，大樹樹冠大，但根淺泥少，令鳳凰木上重下輕，因此容易倒塌。趙紹惠續指，樹的周遭生滿靈芝，樹心有一個方形長洞令其中空，而真菌不會造成方形洞，因此懷疑因被白蟻蛀。她又補充，靈芝和白蟻在根部向上蛀及腐食樹幹，不過大樹仍然枝葉荗盛，並正值開花期，惟本港連日下大雨，間有疾風， 樹頭重腳輕就倒，屬香港常見情況。

大樹「無限大」 發展局一年護理樹木支出僅48元

趙紹惠表示，一般如是次塌樹高的大樹根部的生長空間至少需要1米深，而鳯凰木的石屎花槽雖闊，惟深度不足，令它欠缺生活空間，容易構成危險。她又指，石屎花槽的空間原按照當時種植樹苗的合適面積及深度，她相信，有關部門在種植未有考慮到樹木長大後的所需生活空間。她強調，由於大樹未有定期修剪，導致它「無限大」，不過若可安排樹藝師為樹木定期修剪，便能拉低其重心，令大樹變得更紮實。

據趙了解，發展局在一年內在護理樹木的支出只有48元，即有機會只為樹木進行風險評估。趙解釋，風險評估分為兩份表格，表一是以目測的方式進行粗略評估，市價約7毫子至20元不等；而當目測到樹木有異才進行表二，市價約二百元至一千元不等。如要再額外聘請樹藝師進行修剪，就需視乎情況，價錢由幾百元至數十萬不等。趙認為，現時有關部門只著重樹木風險評估，但護理欠佳，因此問題持續，所以她認為當局必須增加資源以解決問題。

上月在紅磡亦發生鳳凰木倒塌事件。於上月9日，紅磡福至街一棵20米高的鳳凰木塌下，擊傷對面馬路一名女途人。塌下的大樹橫亙整段馬路，其外露樹根僅長約2尺，而且呈腐爛狀。