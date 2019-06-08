【汽油彈掟警車】盧偉聰強力譴責：不容許暴力行為　會追究到底

狂徒兩度向衝鋒車及警署擲汽油彈案，警方昨（8日）拘捕四人包括有黑社會背景、綽號「老鼠」的24歲男子及其同黨。警務處處長盧偉聰晚上會見傳媒表示，警方現正調查疑犯的動機、背後有否主謀及共犯，又稱無論任何人士均不會容許進行暴力行為，強調會追查及追究到底。盧又表示明日（9日）反修例遊行，警方會做好風險評估及人手部署，呼籲市民遊行時保持和平、理性及守秩序。

狂徒兩度向衝鋒車及警署擲汽油彈案，警方昨（8日）拘捕四人。（資料圖片／陳浩然攝）

警務處處長盧偉聰指，不會容許暴力行為。（陳浩然攝）

警務處處長盧偉聰晚上就昨日警總外衝鋒車及跑馬地警署被擲汽油彈案會見傳媒，盧偉聰指無論任何人士，警方均不會容許進行暴力行為，強調會就事件全力追查及追究到底，警方於事發後短時間內拘捕疑兇，正調查其犯案動機、背後有否主謀及共犯。他譴責有兇徒針對警隊同事及建築物的行為，稱香港為和平及治安良好社會，重申縱火為嚴重罪行，最高刑罰可判處終身監禁。

呼籲遊行市民注意安全

被問到明日遊行事宜，盧偉聰指每次公眾遊行及集會，警方會做好風險評估及人手部署。他指主辦方今日亦表示會加強糾察，警方亦會做好部署，他呼籲市民遊行時保持和平、理性及守秩序，勿用激進手法表達意見，並應聽從警員指示。盧偉聰呼籲遊行市民注意安全，如發現可疑人或違法事件請通知警方。

疑犯兩次犯案前到油站買電油 便利店買啤酒

有組織及三合會調查科總警司黃維表示，警方昨日拘捕四名疑犯後繼續調查搜證，相信有人犯案時為單獨行事。警方今日搜查疑犯車輛及物品以進行科學鑑證，及於相關地點搜查閉路電視紀錄，發現有人於兩次擲汽油彈案之前，均有到油站買電油帶走，而於油站附近便利店的閉路電視紀錄，亦發現其中一名被捕人曾出現購買啤酒，該玻璃樽的款式與汽油彈案用的玻璃樽為同款。黃維指稍後四名被捕人中，將會有人被落案控以相關罪名，其他人士將獲保釋候查。據了解，被捕24歲男疑犯有吸毒習慣，昨日被拘捕時神智不清。