【逃犯條例】15歲女遭撐警惡漢拳傷　骨折流腦液　斥警無即時拉人

本周日（6月30日）傍晚，兩名中學生Kelly及阿Ken（化名）結伴到金鐘「連儂牆」悼念亡者，路過海富中心遇上「撐警」集會人士，突然遭30多人迅速包圍及挑釁，「見你着黑衫戴口罩就圍你！」兩人為免起爭端，於是轉身離場。怎料有中年漢向他們施襲，Kelly被拳傷鼻子，血流披臉及下顎痛，鼻子流出懷疑「腦液」不明液體。當時阿Ken即場以身護花，並質疑警員為何不將打人者制服，對方亦逃之夭夭。兩人擔心在醫院被捕未有報警，事後通知父母、深思一日後，在家長陪同下到警署報案，Ken的媽媽希望市民提供襲擊過程的相片，助警方將兇徒繩之以法。

當我一望返去前面，就有一個拳頭飛埋嚟，只係一秒嘅事，我就畀人打到，一摸自己塊臉就流晒血！ Kelly 遇襲15歲女學生

15歲中學生Kelly（化名）到金鐘「連儂牆」悼念墮樓亡人士時，她指遭到撐警集會人士拳打。其後她到醫院包紮，證實鼻子骨折。（邵沛琳攝）

血流披臉的Kelly下顎極痛，她在阿Ken及熱心市民保護下，步行至金鐘Audi 陳列室外止血。（受訪者提供圖片） 海富中心撐警人士 包圍兩中學生 撐警集會人士，拳毆少女致骨折！事發在本周日（6月30日）約五時半，15歲中學生Kelly（化名）與同學阿Ken（化名）到金鐘「連儂牆」悼念反修例而墮樓身亡人士。兩人於力寶中心下車，至海富中心便遇上撐警人士，迅速被30多人包圍，有人於海富中心衝出，阻止他倆離開，「只要見你身穿黑衫及戴口罩，就鬧你『身有屎』仲衝過嚟圍住！」 學生被挑釁指罵 有人上前襲擊少女 兩名中學生手無寸鐵，不斷被撐警人士指罵。「被人問點解戴口罩，之後我解釋生病！」有中年人士斥責Kelly作賊心虛，有人大聲辱罵叫囂、以粗言穢語問候，挑釁不斷。Kelly表示，在旁的警察未有進行保護，只是著撐警人士冷靜，「我哋悼念都被襲擊，其間無任何挑釁，有人叫我哋離開，有市民身貼身保護我！」其間，她感覺到有人襲擊其背及臉部，口罩亦被扯破。

撐警示威者衝出 中年漢拳毆少女

Kelly指，當時被一名身穿白衫及藍色帽、皮膚偏黑的中年男子襲擊，她鼻子骨折血流披臉。（邵沛琳攝） 少女遇襲血流披臉 男同學以身護花 「當我一望返去前面，就有一個拳頭飛埋嚟，只係一秒就畀人打到，一摸自己塊臉就流晒血！」電光火石之間，Kelly被一名身穿白衫及藍色帽、皮膚黝黑的中年男子襲擊，對方傷人後逃去。鼻子骨折的Kelly血流披臉，痛苦倒地，她指身旁成年人冷眼旁觀，幸得同行男同學阿Ken以身護花，他後退時亦被人襲擊背部。 Ken批評：警方冷眼旁觀 未即時制服疑犯 場面極為混亂，兩人不敵圍攻，決定離開。阿Ken追問在場警察，為何不幫忙拘捕施襲者？阿Ken稱警員卻以官腔回覆他，事主可選擇召救護車或前往報案，如果沒有特別，警員便會離開。他批評警方冷眼旁觀，未有即時將施襲者制服，「我哋只係一個學生點解為何遇襲受傷，反而需要逃走，打人嘅就冇畀人拉？」

正當我們想離開時，有人襲擊我頭部及背部，之後我低下頭。我看見一名男子襲擊我，之後我整臉都是血…… Kelly 遇襲15歲女學生

學生零挑釁卻遇襲 母親憂報警反被捕

事隔一晚，她與阿Ken決定到天水圍警署報警，以及到醫院驗傷。（邵沛琳攝） 血流披臉下顎痛 鼻子流出不明液體 血流披臉的Kelly下顎極痛，她在阿Ken及熱心市民保護下，步行至金鐘Audi 陳列室外止血，「有人安頓我坐低，當時情緒極不穩定，用咗成兩包紙巾，成臉都係血！」其後Kelly聯絡到義工，約一小時後將她帶到醫院包紮，證實她鼻子骨折，「我用了近1.5小時止血，當我抵達醫院又開始流鼻血！」Kelly表示，受傷後鼻子流出不明液體，醫生向她表示懷疑是腦液。 憂醫院內被捕 深思一日報警 昨日Kelly擔心在醫院被捕，因此未有報警及驗傷，回家再告知母親遇襲經過。事隔一晚，他們與家人商議後，今午在家長陪同下到警署報警，以及到醫院驗傷。Kelly坦言，面對撐警人士「大蝦細」卻無能為力，她擔心有人再施襲，「有人話年輕人整亂香港，我覺得唔係年輕人問題，而是政權問題！」 望市民提供襲擊過程 將兇徒繩之以法 養兒一百歲，長憂九十九。阿Ken媽媽更認為，現階段並不是失望，而是對警員沒有期望，希望有市民拍下襲擊過程，有助將兇徒繩之於法。Kelly的媽媽認為，子女並非參加遊行，於金鐘地鐵站外被多人毆打，她批評警員無施援手及拘捕疑犯，「我覺得有啲無法無天，我哋身為家長，反面擔心應否報警，法治會去到咁樣！」

律師：流鼻血、流牙血及骨折 已構成襲擊致造成身體傷害(AOABH) 罪行

律師：毆打他人致流鼻血、骨折 已構成罪行

律師熊運信表示，如果疑犯毆打他人致身體受傷，包括流鼻血、流牙血及骨折等情況，就已經構成襲擊致造成身體傷害(AOABH) 罪行。根據第212章《侵害人身罪條例》第39條，襲擊致造成身體傷害，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

如毆打至皮膚破裂 會構成傷人罪

其次，如果事主被毆打至皮膚破裂，即引致他人身體受傷就會構成傷人罪。根據第212章《侵害人身罪條例》第19條，傷人或對他人身體加以嚴重傷害，任何人非法及惡意傷害他人，或對他人身體加以嚴重傷害，不論是否使用武器或器具，均屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

醫生：憂腦部有細菌感染 需服用抗生素

骨科專科醫生何正倫表示，如果事主發現鼻子流出懷疑「腦液」，需要檢查腦骨會否碎裂，並交由腦外科專科醫生進行詳細檢驗，以及為免有細菌感染，事主亦需服用抗生素。至於鼻子骨碎裂情況，有機會令鼻子變型及影響呼吸，同樣可向專科醫生求診。