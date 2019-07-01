【71遊行】抗爭兩路線　正義道成分水嶺　遊行人士往政總獲派口罩

七．一遊行隊伍以正義道為分水嶺，形成「和理非」及「聲援勇武」兩路線。民陣今日（1日）舉辦一年一度的七．一大遊行。遊行原計劃由維園出發前往政府總部，惟金鐘、灣仔自凌晨起多處發生警民衝突，尤以立法會一帶較為激烈，警方曾提出改以灣仔作為終點站，民陣拒絕後，決定以遮打道為終點。民陣成員在正義道作呼籲，遊行人士可靠右前往政府總部聲援衝突中的示威者，或繼續靠左往遮打花園集。

民陣在正義道呼籲，老、幼靠左前往遮打花園，聲援立法會外示威活動則靠右。（黃偉民攝）

示威者自凌晨在立法會「煲底」通宵集會，至下午持續發生警民衝突。七．一大遊行原計劃由維園遊行至政府總部，因應示威者在政府總部一帶的衝突情況，改以遮打道為終點。然而民陣並「割席」政府總部示威情況，於正義道對遊行人士作呼籲，年長或年幼人士可繼續靠左遊行至遮打花園和平示威區，其餘想聲援政府總部一帶示威者可靠右行，同時工作人員向前往政府總部人士派發口罩。由維園一同出發的遊行隊伍，以正義道分水嶺走出「和理非」及「聲援勇武」兩條路線，前往政總的遊行人士不少，令政總一帶人潮越來越多。

有人於正義道協助分流前往遮打道或政總。（陳浩然攝）

晚上約7時，正義道天橋下方行人路及天橋行車線上斜位均有人協助分流，安排聲援立法會示威人士前往夏愨花園，叫道「夏愨道政總呢邊」、「立法會要人」，遊行人士通過夏愨花園後，有人派發口罩並提醒他們戴上以保障自己。