【元朗黑夜】疑連日示威影響拳賽收入　泰拳手被認出涉襲擊市民

上周日，一群白衣人士手持武器襲擊元朗市民。（資料圖片）

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曾任路透社駐泰國通訊員的前記者Andrew Marshall於facebook發帖，指認出其中一名「白衫黨」是居港泰國拳手Arthit Ruenpech。　（Andrew Marshall facebook圖片）

周日（21日）民陣遊行結束後，一群白衣人在西鐵元朗站及附近無差別襲擊市民，導致45人受傷。兩日後，曾任路透社駐泰國通訊員的前記者Andrew Marshall於facebook發帖，指認出其中一名「白衫黨」是居港泰國拳手Arthit Ruenpech。（One of the gangsters who attacked pro-democracy protesters in Hong Kong last night has been identified as Thai boxer Athit Rueanphet.）

事件獲泰國英文媒體民族報（The Nation）報道，指相信香港連日來的示威行動，影響拳館的拳賽活動及收入，泰國國家安全委員會表示，Arthit屬於新蒲崗一間拳館。根據Arthit的個人facebook資料顯示，他來自泰國東北猜也奔（Chaiyaphum），目前居於旺角。

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根據Arthit Ruenpech facebook資料顯示，他目前受僱於一間位於新蒲崗的拳館。 （網上圖片）

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