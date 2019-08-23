【街站被打】八男闖沙田放映會　拳打民主黨社區主任劉青：有預謀

近日示威活動頻繁，市民自發成立的放映會及連儂牆多次被有心人士破壞，甚至有人因而受傷。昨晚（22日）民主黨社區主任劉青於沙田帝堡城擺設街站及放映會期間，五名男子突然從旁衝出，先以言語大聲威嚇他，不許他設立街站；其後三名男子加入，八人動手將他的器材擲出馬路，拳打其左臉。劉青指，事件明顯有預謀，被襲擊後，他的臉部發熱並出現耳鳴，至今仍然感到暈眩，手部的皮下微絲血管更懷疑因為激烈拉扯而破裂，出現紅斑。

劉青手部出現紅斑。（劉青社交網絡圖片） 劉青憶述事件指，昨日他本計劃在帝堡城擺放街站，並帶同電視同時進行放映會，惟他甫下貨車，將器材及檯凳陸續搬運時，五名男子出現，揚言「我哋唔鍾意你喺度擺」，並不時出言挑釁，三男在其後加入。八人遂破壞他的器材，他形容，物件被「越拋越遠」，更有物品散落至馬路石壆的欄杆後。其中一名男子曾經揮拳擊打他的左臉，得手後全數快速逃去。

劉青表示，事件後，他都沙田警署報案，並到醫院驗傷，發現手部出現無法解釋的紅斑，懷疑是在雙方激烈拉扯期間，有皮下微絲血管因而破裂。現時他的左邊臉部刺痛，不時出現耳鳴及暈眩的情況。

他認為，今次事件並非街坊政見不同般簡單，而是有預謀的事件。因為男子行動迅速，在他下車後便立刻行動，明顯是已經知道他擺街站的事，「蓄意等住我」。劉青強調，這次是第一次因擺放街站而出現肢體衝突，過往在區內擺放連儂牆及播放影片時，雖然都會有街坊因政見不同有言語爭執，但從未動武，他亦會勸喻不同意見的人士參與活動。現時被襲擊固然擔心，但唯有採取適當的防範措施，因為若放棄擺設街站，該班有心人士便會達到其目的，因此會繼續擺設。劉青坦言，現時襲擊他的男子全數身份未明，但相信目的是想用恐嚇及暴力方式令他退下前線，而警方至今未拘捕任何人。

他指，同屬民主黨的立法會議員林卓廷正與他一同處理事件，不排除稍後會作出譴責及其他追究行動。