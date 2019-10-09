【解放軍車禍】油麻地校巴軍車相撞　軍人車上戒備　無人受傷

解放軍車發生交通意外！周三（9日）早上八時許，油麻地海泓道往旺角方向，一輛校巴沿海泓道左一線北行，其間一輛解放軍車由麗翔道支路，向海泓道方向行駛。至香港理工專上學院西九龍分校對開，兩車發生碰撞。警方表示，事發時校巴駛至上址時，撞到旁邊的解放軍車的車身。事後警員接報到場，事件中無人受傷。現場可見，車禍發生後有軍人仍坐在車內。

今早油麻地有校巴與解放軍車相撞。(油尖旺區議員余德寶提供圖片)

區議員余德寶：事發後軍人仍坐在車上

由油尖旺區議員余德寶提供的圖片可見，校巴左邊車門玻璃碎裂，車身更有一條撞痕。余德寶表示，今早接獲街坊指上址發生車禍，他到場時已有數名交通警員在場。當時校巴上只有司機及跟車保母，至於解放軍車車頭坐有約三人，車尾有4至5名軍人。余德寶指事發後軍人仍坐在車上，更有一名國語翻譯員與警員及司機協調，事件大致平靜。

今年四月兩度 解放軍車發生車禍

今年4月6日，一輛載有解放軍的軍車和一輛中型貨車沿天水圍天影路行駛，一輛中型貨車疑收掣不及，撞向解放軍車車尾。中型貨車車頭損毀，解放軍車車尾凹陷。貨車司機頭部流血，兩名解放軍分別頭及腳部受傷。另外今年4月24日，一輛解放軍駐港部隊車輛沿尖山隧道往沙田方向行駛，途徑大圍附近時，因前方汽車切線而放緩行駛，尾隨的貨車收掣不及撞向軍車。

「ZG」車牌為解放軍駐港部隊車輛

根據駐軍法規定，軍車屬國家特種車輛，倘執勤時遇車禍或事故，可獲豁免配合執法，警察無權查處，要等軍隊督查員到場，因為軍車的任何行動都可能涉及軍事機密。而解放軍駐港部隊車輛的車牌大多是「ZG」字頭，「ZG」為普通話拼音ZhuGang（駐港）的簡稱。