【連環爆竊】無業男涉九店爆竊案被捕　黃大仙刑事案升2.5%

警方昨日（24日）就黃大仙區內九宗連環爆竊案，拘捕一名男子，涉案總金額逾四萬元，涉及五間店舖，其中有店舖更被反覆爆竊四次。黃大仙警區總督察（刑事）莫子威表示，被捕男子為35歲本地人，報稱人無業，曾干犯爆竊案入獄；另外，他又表示，黃大仙警區本年首11個月，共有2331宗刑事案件，較去年微升2.5%，上升59宗；而爆竊案件首11個月則有66宗，去年共有64宗，情況相對穩定。

莫子威表示，黃大仙警區本年首11個月，共有2331宗刑事案件，較去年微升2.5%。（黃偉民攝）

賊人涉區內九宗案件 總金額逾四萬

黃大仙警區總督察（刑事）莫子威表示，本年11月21日至12月15日其間，黃大仙警區截獲發生9宗店舖爆案，犯罪手法相當類近，賊人首先會向已關閉的店舖下手，嘗試推開門，如成功推開便大肆搜掠，否則便會以硬物強行撬開，或打破玻璃門進入單位內。

莫子威續指，案件涉及五間店舖店，包括三間餐廳，包括牛池灣一間髮型屋及間一雜貨店，總金額多達$46,000元，以現金為主，亦包括夾萬及金元寶等風水設備；當中，涉事的髮型屋被反覆爆竊其四次，涉及金額為$35,000，單次最高金額為$29,050，而其中一所餐廳亦被爆竊兩次。黃大仙警區及後鎖定疑犯身份，並於昨日(24日)於疑犯住址單位外進行拘捕，並搜獲與案件有關的衣物鞋，以及啞鈴及鐵通等等，相信此類硬物為犯人於路邊拾起。莫子威表示，被捕男子為35歲本地人，報稱無業，曾干犯爆竊案，於2013年因入屋犯法被判入獄；目前男子暫控入屋犯法罪，調查工作仍在進行中。

黃大仙刑事案件微升2.5% 將加強警力轉變模式​

莫子威表示，黃大仙警區本年首11個月，共有2331宗刑事案件，較去年微升2.5%，上升59宗；而爆竊案件首11個月則有66宗，去年共有64宗，指情況相對穩定。他表示，因應近期社會事件，警方要調派大量警力應付事件，被問及罪案上升是否警方巡邏工作鬆懈有關，他表示「高姿態巡邏往往是保持社區安全的政策」，又指將會加強相關方面的工作及轉變模式。