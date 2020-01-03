【奪命車禍】八旬教車師傅輾斃售貨員　家屬哀傷路祭：司機好離譜

油塘高輝道周四（2日）發生奪命車禍，一名82歲姓黃教車師傅駕駛客貨車，突然失控撞毀路中心水馬，兩名過路途人被撞及及疑輾過，其中一名男途人重傷送院後不治。今早上11時許，數名死者家屬在意外現場進行路祭，眾人神情哀傷。死者兄長林先生直斥司機「好離 譜」，失去親人，他無奈說：「「整定嘅」。有教車師傅認為，以82歲高齡執教並無問題「年紀大唔代表技術有問題」；保險業界指，「老齡牌」與「P牌」一樣都需要購買較高昂的汽車保險。

死者家屬到場路祭。（陳諾希攝） 早上11時許，數名身穿黑色素服的 53歲男死者家屬及道士，抵達車禍現場的行人路旁進行路祭，眾人神情哀傷。死者的兄長林先生表示，正有社工跟進，他看過意的的車cam片段，認為客貨車司機剷過對面行車線「好離譜」。踏入新年失去親人，他無奈說：「整定嘅」。

記者重返現場，發現被撞毀的水馬仍放在路旁。（陳諾希攝） 昨（２日）中午12時許，油塘高輝道7號一名82歲姓黃教車師傅，駕駛客貨車至上址時失控，客貨車撞向路中心水馬，再剷上右邊行人路，撞傷兩名男途人。兩名男途人由救護車送聯合醫院，其中一名53歲姓林男途人送院亡，另一名46歲姓鄭男途人清醒。 教車師傅：老嫩都係咁教，冇分別 車禍現場附近則是運輸署油塘駕駛考試中心，記者於考場外視察，發現不乏較年長教車師傅。有教車師傅向記者透露，「年紀大不代表技術有問題」，因為運輸署每年都會審視師傅情況而決定續發教車牌與否，他相信昨日意外有其他因素影響，不應將年紀大師傅定作高危之列。陳師傅亦認為奪命車禍主因未必與年齡有關，「老嫩都係咁教，冇分別」，只要師傅有心機便容易合格。

保險業：老齡牌與P牌一樣 保費相約

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，汽車保險每年續保一次，行內俗稱年屆70歲或以上的司機為「老齡牌」，「老齡牌」與「P牌（未滿一年駕駛執照）」一樣都需要購買高昂的汽車保險。逐指，汽車保險中的第三者人身傷亡的最低法定保額為港幣一億元，即保單最高賠償額。於任何情況下，保險公司會先墊款賠償給第三方死傷者，再調查投保人有沒有履行合約條款，如不可以無牌駕駛、在身體狀況不佳下駕駛，若投保人違反合約聲明，保險公司即可追討賠償。

據運輸署資料顯示，駕駛教師執照的有效期為一年。至於續領駕駛教師執照的要求包括，自獲簽發駕駛教師執照後，未曾就《道路交通條例》(第374章)第36條(危險駕駛引致他人死亡)或第39條(在酒類或藥物影響下駕駛汽車)所訂罪行被定罪。

體檢報告未強制規定量度血壓、血糖及視力

運輸署僅要求70 歲及以上民用及商用車輛司機，每一或三年續領執照，並要提交由註冊醫生填寫及簽署的體格檢驗證明書。但相關體檢報告僅靠醫生與續牌司機口頭對答填寫，並無要求醫生必須量度血壓、血糖及視力，亦毋須進行有關記憶、反應及判斷力的認知能力測試。