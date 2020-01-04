【奪命車禍】運輸署建議肇事司機暫停教車　兩成教車師傅年逾七旬

油塘高輝道周四（2日）發生奪命車禍，一名82歲姓黃教車師傅駕駛客貨車，突然失控撞毀路中心水馬，兩名過路途人被撞及及疑輾過，其中一名男途人重傷送院後不治。根據運輸處數字，截至2018年底共發出1425個駕駛教師執照，其中兩成執照（285個）為71歲或以上人士。香港汽車工業學會會長李耀培表示，運輸署限制駕駛教師執照數目，導致師傅老齡化，新血難以入行。

82歲教車師傳發生奪命車禍，事件令外界關注駕駛教師的年齡問題。根據運輸處數字，截至2018年底共發出1425個駕駛教師執照，包括338個為駕駛學院的受限制駕駛教師執照及1087個私人駕駛教師，其中285個私人駕駛教師牌照持有人為71歲或以上人士，佔兩成比例。

李耀培：運輸署限制數目 導致師傅老齡化

香港汽車工業學會會長李耀培表示，運輸署目前限制駕駛教師牌照數目，使教車師傅趨向老齡化，「好多師傅都係十幾年前考到個牌，而家咪六、七十歲」。李認為運輸署應檢討牌照制度，重新開放牌照登記，令新血入行、解決行內高齡化的問題；亦應為職業車牌照設退休年齡限制，「因為教車好大壓力，要金精火眼睇實」。李耀培補充，高齡駕駛並不是大問題，惟高齡以駕駛為職業則面對風險，「好難次次話身體唔舒服就唔返工，成日都要頂硬上」。

運輸署：建議暫停教車工作

運輸署得悉此奪命交通意外後，已要求該教車師傅提交報告交代事故詳情，並建議他暫停教車工作，會密切留意警方的調查結果，採取適當的跟進工作。李耀培認為，運輸處應與警方保持聯絡，靈活運用指引，「始終都涉及死人，應該要先停牌，再等調查結果決定吊銷與否」。

申請駕駛教師執照無年齡限制

現時本港申請駕駛教師執照並沒有年齡限制，而執照的有效期為一年，需每年續領。運輸處表示，如申請人年滿70歲，需在申領或續領其正式駕駛執照時，須連同申請表遞交一份由註冊醫生簽發的體格證明書，證明適宜駕駛其所申請類別的車輛。如運輸署署長認為該申請人患有可能危及道路使用者安全的疾病或身體傷殘，則不會獲發駕駛執照，繼而無法申領或續領駕駛教師執照。另外，亦需要未曾就《道路交通條例》(第374章)第36條(危險駕駛引致他人死亡)或第39條(在酒類或藥物影響下駕駛汽車)所訂罪行被定罪。