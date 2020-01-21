【逃犯條例】防暴警夜拆尚德「祭壇」　數十示威者激動堵路

反修例風波下衝突連連，去年11月及9月，22歲科大生周梓樂墮樓身亡、15歲女學生陳彥霖浮屍海面事件，引起諸多揣測。及後市民多次發起悼念活動，至本月初，周梓樂墮斃的將軍澳尚德停車場外，有人自設「祭壇」悼念兩人。

今日（21日）凌晨3時許，據悉近半百名防暴警，前往尚德停車場外清拆「祭壇」，期間有夾斗車到場協助清拆，防暴警則在馬路戒備。至凌晨約4時，「祭壇」全被拆走，警員收隊離去。現場所見，原本滿布磚頭、蠟燭及紀念品的「祭壇」，一片頹垣敗瓦，兩人的「遺照」亦已不知所終，牆身只剩部分未能鏟走的便利貼。

消息稱，周梓樂父親的親筆信同樣被拆走，有市民得悉警方行動後大為不滿，事後陸續抵達現場，並高叫口號，數十名示威者用附近的膠圍欄堵塞唐明街及唐俊街十字路口，並將磚頭及玻璃樽等雜物拋出馬路，途經車輛受阻，有車輛調頭離去，亦有巴士滯留，未能轉入巴士總站。

至4時半左右，示威者「快閃」堵路後離去，惟警方一直未有拆返清理。至清晨5時半，數名中年男女自發清理路障，當中包括一名九巴司機，部分人用膠圍欄，將磚頭等雜物鏟回路邊等位置，有人一度不滿稱：「唔使返工咩！」

期間，一名男子一度手持磚頭企圖施襲，被他人喝止；另一名男子則以質疑記者身份為由，報警求助。該名男子報警後，不足一分鐘，大批持槍防暴警迅速趕抵，其後再召夾斗車到場，協助夾走路障，並登上停車場搜查，有路經市民一度被截查，後獲放行。

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本月初的悼念活動中，尚德停車場外建起「祭壇」。（資料圖片）

周二（21日）凌晨時份，警方往尚德停車場清拆「祭壇」。（網上圖片 ）

尚德「祭壇」被拆走。（陳永武攝）