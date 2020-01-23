【武漢肺炎】一家三口武漢旅客　中環求醫體溫偏高　即送院檢驗

周四（23日）中午約12時，中環置地廣場對開有一名小童及女子，被多名身穿防護衣物的醫護人員，帶上救護車離開。據現場圖片可見，該人士均戴上口罩登上救護車。政府新聞處表示，今午中環皇后大道中有兩名人士，由救護車送往瑪麗醫院，原因未明。據了解，涉事的三名人士由武漢搭高鐵來港，他們於中環眼科名醫林順潮的診所求醫時，一女子被驗出攝氏37.3度，診所為安全起見通報衞生署，並將三人送院檢查。

據知，在中環中建大廈送院的人士，是今日（23日）早上到眼科名醫林順潮開設的診所求醫。林順潮醫生向《香港01》證實，涉事人士是一家三口，昨日（22日）由武漢搭高鐵來港，包括父母及一名小朋友，本身是陪同小童檢查近視問題。三人都沒有病徵。診所職員得悉他們由武漢來港，遂安排他們探測體溫，兒童的母親被驗出攝氏37.3度，醫學上體溫攝氏36度至37.3度都是正常範圍，不過為安全起見，即安排他們在診所的獨立房間等候，診所並通知衞生署，安排三人到醫院接受進一步檢查。

武漢遊客經高鐵來港 抵香港後確診

武漢肺炎疫情持續擴散，周三（22日）本港發現兩個感染個案。昨日（22日）本港確診首宗病例，患者乘坐高鐵抵港，在伊利沙伯醫院轉往瑪嘉烈醫院隔離治療。該名男病人39歲，打算今日乘坐飛機往菲律賓馬尼拉。食物及衞生局局長陳肇始表示，病人同行一家五口，家人昨晚曾入住尖沙咀的皇悅酒店。病人的四名家人現時已飛往菲律賓。

香港居民月初前往武漢 回港後急症室求醫

昨晚（23日）衞生防護中心公佈第二宗高度懷疑新型冠狀病毒感染個案，一名56歲香港居民月初前往武漢，回港後到威爾斯親王醫院急症室求醫，覆診時發現發燒徵狀持續，院方安排病人入院接受隔離治療。病人現時情況穩定，轉往瑪嘉烈醫院接受隔離治療。該名男子曾經羅湖口岸乘港鐵回港，同日乘搭的士由恆安至威爾斯醫院，再由威爾斯醫院至馬鞍山天宇海，並在翌日入住沙田帝逸酒店。衞生防護中心已就個案設立熱線2125 1122，曾在上述時段地方與患者接觸的人士應致電該熱線。