青衣長康邨康美樓有兩宗新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）確診個案，兩名患者住在同座不同樓層的同一單位，專家懷疑或經糞渠傳播，昨晚緊急疏散康美樓A07單位的其他住戶。 當區民建聯區議員梁嘉銘稱，昨晚至今不斷接獲街坊求助，眾人對需要撤離感到恐慌、擔憂等。以她所知，直至今午12時，仍有A07單位住戶未撤離，等待衞生署安排他們入住隔離中心，梁嘉銘質疑，凌晨署方稱要立即疏散，為何12小時後仍有A07單位居民未獲安排離開。

當區民建聯區議員梁嘉銘稱，昨晚至今不斷接獲街坊求助，眾人對需要撤離感到恐慌、擔憂等。（鄧栢良攝）

今早，食物及衞生局局長陳肇始見記者時稱，有9戶A07單位居民未離開。當區區議員梁嘉銘透露，據她了解，第二個確診個案的家屬仍在A07單位內，今早有未撤離A07住戶向她查詢，稱沒有接到署方消息，現時已收拾好細軟，在家中呆等署方來接。梁嘉銘質疑署方的做法，「當時你哋話決定要即刻疏散我哋居民，點解去到呢時呢刻，由琴晚半夜12點至到依家中午12點，都未能夠即刻疏散我哋居民，你究竟係點樣阻止呢個疫情繼續蔓延同埋發生呢？」

對於半夜得知要撤離寓所，梁嘉銘表示，很多街坊感擔憂，因署方沒有透露安排居民哪個隔離營、會隔離多久等，梁嘉銘形容昨晚在「三催四請」之下署方才透露居民會前往現時的4個隔離中心，根據家庭人數決定往哪一個隔離中心。

至於是否需要隔離14日，梁嘉銘稱以她從香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇得知的消息，當居民被安排往隔離中心後，專家會到各A07單位進行檢查喉管工作，若發現沒有問題，居民可以回家。梁嘉銘表示，現時被安排往隔離營的居民不是有病徵，「只是作保護式疏散，希望佢哋唔好逗留係可能受感染嘅單位內。」

兩名B翼的住戶，他們兩人均戴上兩個口罩、穿上雨衣、戴手套，拖著行李箱離開，往親友家中暫住。（鄧栢良攝）

梁嘉銘透露，其實有不少A07單位以外的單位住戶感擔憂，希望衛生署可以對整棟大廈的居民作身體檢查，以及檢查整棟大廈的喉管。

康美樓為Y字型公屋，有3邊翼，分別為A、B、C翼，現時有兩個確診個案均來自A翼的07單位。同棟其他單位住戶無須疏散。不過有居民自行暫離開單位投靠親友。今午，記者於現場發現兩名B翼的住戶，他們兩人均戴上兩個口罩、穿上雨衣、戴手套，拖著行李箱離開，一名女士稱他們往栢麗灣親戚家中住一段時間，聲稱是親戚放假，過去陪他們。