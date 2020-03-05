首批入住駿洋邨檢疫中心的鑽石公主號郵輪港人今日（5日）凌晨完成隔離，部份人士於凌晨零時乘坐小巴專車離開，亦有人自行離開。今早陸續有私家車接走完成隔離的郵輪港人離開，至於非首批入住的郵輪港人檢疫期大部份將於明後兩日結束，他們會陸續離開駿洋邨。

今日陸續有私家車駛入駿洋邨，接走完成隔離的人士。早上10時半，有三名女子、一名男子及一名小童帶同行李在駿洋邨駿逸樓樓下等待，未幾有一輛七人車及一輛客貨車駛入駿洋邨，將他們接走。

下午2時許，有救護車抵達駿洋邨，一名隔離人士登上白車，送往沙田威爾斯醫院。

3月5日早上10時半，有三名女子、一名男子及一名小童帶同行李在駿洋邨駿逸樓樓下等待，未幾有一輛七人車及一輛客貨車駛入駿洋邨，將他們接走。（蔡正邦攝）

3月5日中午，民安隊人員準備為隔離人士派發午餐。（蔡正邦攝）

下午2時許，有救護車抵達駿洋邨，一名隔離人士登上白車，送往沙田威爾斯醫院。（黃偉民攝）

完成隔離的鑽石公主號郵輪港人離開情況：

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不過，逾533名滯留湖北的港人一連兩日乘坐包機回港，昨日首批244名港人已入住駿洋邨駿爾樓，展開14日的隔離檢疫，今日再有包機接載滯留湖北港人。

兩班包機預計分別於今日下午4時30分和8時40分抵達香港國際機場。

武漢返港居民入住駿洋邨情況：