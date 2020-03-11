【海關殉職】高級關員黎志恒最高榮譽出殯　遺體安葬浩園

今年1月21日，一艘海關淺水巡邏艇在沙洲追截走私船期間翻沉，船上關員3死2傷。關員黃焯梆（26歲）及女高級關員吳詠敏（43歲），已先後以最高榮譽喪禮安葬浩園。最後一名出殯的高級關員黎志恒（39歲），昨晚（10日）假紅磡世界殯儀館設靈，行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗及保安局局長李家超等高官到場致哀。黎志恒今早（11日）舉行最高榮譽喪禮，遺體同樣長眠浩園。

海關人員在殯儀館外列隊，向黎志恒作最後致敬。

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殉職高級關員黎志恒今日（11日）舉殯，海關關長鄧以海到場致意，各級海關人員亦到靈堂致哀。港府高層官員特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、食物及衞生局局長陳肇始、保安局局長李家超、運輸及房屋局局長陳帆和警務處處長鄧炳強亦有到場。此外，駐港解放軍派官員致意。早上9時30分，先於殯儀館地下靈堂內舉行傳統悼念儀式。

早上10時15分，在靈堂內及殯儀館外舉行官方儀式，為尊重家屬意願，謝絕新聞記者進入靈堂採訪或拍攝喪禮儀式。記者在門外所見，黎志恒靈柩已蓋上特區區旗。早上11時，儀仗隊殯儀館外列隊奏哀樂，黎志恒的靈柩蓋上區旗，由多名同袍扶靈並運上靈車。數十名海關人員在殯儀館外列隊，向黎志恒作最後致敬。靈車在海關同袍步操護送下，徐徐駛離殯儀館。

靈車隊伍於上午11時45分，抵達昂船洲昂船路政府船塢H座海關船隊基地，儀仗隊在海域行動課大樓對開隨即奏哀樂，海關同袍神情肅穆致送花圈。在同袍步操護送下，靈車圍繞基地一周，海關船隻響長號致哀，海關人員列隊作最後敬禮。海關關長亦慰問黎志恒家屬。靈車隨後前往和合石墳場的「浩園」舉行入土葬禮。

各級官員到場致意：

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下午1時許，載着黎志恒靈柩的靈車駛至浩園，蓋上區旗的靈柩在儀仗隊引領下，由海關同袍扶靈進入墓園。大批海關同袍到場向靈柩敬禮。一眾家屬及親友將靈柩入土為安，與黎志恒道別。海關人員則排隊領取白花，再上前向靈柩敬禮，逐一獻白花。

高級關員黎志恒昨晚（10日）設靈 林鄭月娥與高官到場致哀

慘劇發生於1月21日晚上9時許，載有5名關員的CE13海關淺水巡邏艇，在屯門龍鼓灘對出沙洲海面進行反走私行動期間，疑因撞擊翻沉。水警趕抵先將其中2名關員救起，消防蛙人則在20分鐘後，於「軚房」救出其餘3名關員，惜3人送院搶救後，全告不治。

3名殉職關員包括遺下3名子女的女高級關員吳詠敏（43歲）、署理高級關員黎志恆（39歲）及關員黃焯梆（26歲）。黃焯梆及吳詠敏，已先後於上月24日及本月5日，以最高榮譽喪禮舉殯，遺體安葬「浩園」。