【新冠肺炎】不滿沐浴露供應少　麥理浩隔離者 ：30毫升裝5人共用

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，提供作需隔離人士入住的檢疫中心自1月起陸續啟用。於麥理浩夫人度假村檢疫中心，繼昨日（12日）有隔離人士反映因網絡問題與外界失聯，今天再有住客因沐浴露供應問題與職員口角。住客指現時每房間只獲發如指甲油樽大小的沐浴露給多人共用，職員指因環保原因要求住客要拿樽取補充，引起住客不滿指罵。

於麥理浩夫人度假村檢疫中心，今日（13日）有多名隔離人士因沐浴露供應問題，而與職員口角並叫罵，「係咪當我弱智？定敷衍我？幾支沐浴露咋嘛，我帶走咩？」職員表示希望住客可以將膠樽拿回來補充，稱做法是為環保，惟即時被住客反駁，「為環保你唔好畀咁細個樽」、「我係咪沖完一半涼唔夠，攬條毛巾出嚟又裝？」，不滿指隔離營猶如難民營。職員其後同意向住戶提供一樽新沐浴露及洗頭水。

正於度假村內進行14日隔離的黃先生指，現時檢疫中心每房間只獲發一樽30毫升的沐浴露及洗頭水，「得一樽指甲油咁大」，供該房間內全部住客使用，有些一房住5人的單位，不足一兩日就已經用完，需要向職員要求方可獲發補充，「叫我哋入落樽果啲（沐浴露）又唔同原先果隻」，認為營內日常用品應要有充足供應，「又出唔到去買，入嚟果陣又無講，早講嘅話我都可以自己帶入嚟」。其餘日用品方面，黃先生指包括毛巾、牙膏牙刷等營內亦有提供，另外每人每日會獲發一個口罩，黃認為亦足夠使用。