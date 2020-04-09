疫巿求生│髮型師上門剪髮　入屋先消毒　闖「小朋友主場」覓出路

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情陰霾籠罩下，市民因擔心衛生情況而減少外出，令許多行業的生意大受影響。任職髮型師10多年的Edwin及Bear，在疫情下不斷收到朋友的求助，希望他們能上門替小孩子剪髮；至2個月前，他們正式成立「Stayhome816」，推出上門剪髮服務，沒料到大受家長歡迎。「本身係想幫人，因為好多朋友話唔敢出街，想我哋上門幫佢哋同小朋友剪頭髮，之後都覺得原來社會有咁嘅需要，所以就做」。

首次體驗上門剪頭髮的麗明認為，因髮型師都會先消毒才入屋，比起直接外出更放心。（梁鵬威攝）

基於衛生考慮，Edwin及Bear每次出動上門剪髮時，都會先在客人門外以消毒噴劑作全身消毒，入屋時會穿山即棄拖鞋，並為客人準備一個全新的剪髮篷及即場消毒所有工具，亦會戴上即棄手套，讓顧客安心。「家長覺得，上去屋企嘅人一定少過街上嘅人，加上我哋都做晒消毒，所以客人都支持我哋」。他們表示，除了客人介紹外，亦有人主動在社交媒體上搜尋上門剪髮，「愈做愈發現原來都幾多人需要」，他們笑言。

勇闖小孩主場 家中剪髮成抗疫「親子活動」

疫情不知何時了，頭髮卻一天天變長，Edwin及Bear指，因家長擔心帶小朋友外出時會沾染病菌，故特意找他們上門剪髮，「好多時都係一家幾口一次過剪，又試過幫長者剪完再幫埋個孫剪」。他們笑稱上門為小孩剪頭髮比起在髮型屋內工作更有趣及更有挑戰性，因為小孩在家中會反客為主，每每要花時間去安撫他們，而家長亦要更花心思「氹」子女。「5至8歲嘅小朋友喺屋企係最難剪，因為屋企係佢哋主場，佢哋會自在啲，而且呢個年紀識反抗！所以佢哋都會周圍走、搵嘢玩，難控制啲」，「試過要幫一個都6、7歲嘅小朋友剪，佢由一見到我哋開始就係咁喊，點氹都唔停，最後要屋企人捉住佢嚟剪！」。

記者跟隨髮型師上門服務，這次的客人叫麗明，首次讓６歲兒子體驗在家剪髮，她指現時除了探望家人，其餘時間都盡量不出門，她與兒子留在家中，減少與外界接觸以保持衛生。她指，平日帶兒子到髮型屋前都要「講掂數」，讓他有心理準備，因此相信在家中剪髮有一定困難。對於疫情期間有髮型師推出上門剪頭髮服務，麗明直言「幾好」，「唔係嘅話，呢段時間會等佢（兒子）留2個月頭髮、長到成個女仔咁先去剪」。

受疫情影響，髮廊生意大受打擊。（郭倩雯攝）

髮廊生意減逾三成 批政府支援不足

新冠肺炎疫情在１月下旬開始爆發，農曆新年至今全港百業蕭條，髮型屋的生意亦踏上無盡慘淡之途，Bear指生意銳減逾三成，「好多客人都work from home，因為唔想出街，所以專登留長啲頭髮先一次過剪」。他指近日曾經歷過全日零顧客的淒慘景況。於老闆角度，髮型師就是生產力，故他們仍要照常上班，「如果無髮型師返工，有客都冇用。所以公司減人手都只會減接待處同洗頭同事」。惟上班亦苦無客人，對於以自僱形式工作的Edwin及Bear來說等於「有工返、無糧出」，幸成功開拓上門剪髮服務，為生活帶來一點曙光。

他們認為，即使髮廊獲得政府的抗疫基金，亦只足夠讓老闆支付店舖的基本開支，恐未能惠及打工仔，「對打工最好嘅援助就係盡快處理好疫情，等大家可以正常出街，生意都會正常返」。他們稱暫未決定疫情過後會否繼續上門剪髮，但強調「Stayhome816」的初心是為了在逆境下幫助港人，如往後仍有人需要有關服務，他們仍會盡力提供。