油麻地情侶印$500偽鈔自用　買外賣遭揭發被捕

油麻地一對中年情侶，在家中利用打印機將港幣式樣印在A4紙張上，再用切紙機切裁成偽鈔。偽鈔品質及表面粗劣，有人仍萌貪念，以為可以暪天過海，女疑犯遂於今年2月尾，懷疑使用一張500元面額的偽鈔買外賣，但被人識破及報警。警方接報調查，至昨日（3日）拘捕該對情侶，檢獲面額總值約7,000元的偽鈔、製作偽鈔工具、他人身份證及銀行卡，以及懷疑虛假文件。警方初步相信疑犯印偽鈔自用，目前只得一張500元偽鈔於市面流通。

警方表示，於今年2月尾一名女子買外賣時，懷疑使用一張500元的偽鈔。（黃偉民攝）

油尖區重案組偵緝督察徐浚銨表示，警方接獲報案，於今年2月尾一名女子買外賣時，懷疑使用一張500元的偽鈔。油尖警區刑事部人員經深入調查後，鎖定涉案人士身份，昨日（3日）於油麻地永星里拘捕一對情侶關係的男女，並在他們身上及其位於油麻地的單位內檢獲偽鈔，以及用作製造偽鈔的打印機、切紙機及港幣式樣的A4紙張，偽鈔的面額總值約7,000元。另外檢獲4張他人身份證、2張屬於他人的銀行卡及懷疑虛假文件。

被捕的1男1女分別45歲及41歲，報稱無業，他們涉嫌「製造偽製紙幣」、「管有及行使偽製紙幣」、「藏有他人身分證」、「藏有虛假文件」及「盜竊」被捕。警方表示，被捕男女主要印製細面額偽鈔自用，警方檢獲的偽鈔品質低，表面粗糙，沒有太多防偽特徵如金屬條，銀紙編號重覆。警方表示，目前只得一張500元偽鈔於市面流通，其他偽鈔暫時未發現於市面流通。警方不排除疑犯亦使用他人身份證進行借貸或其他不法行為，而檢獲的虛假文件包括銀行信件、水電煤單據。

警方提醒，偽製紙幣及藏有虛假文件為非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處14年監禁，市民切勿以身試法。