【4.28．直播】中環ifc逾百人聚集　防暴警入內驅散票控最少10人

反對《逃犯條例》修訂草案風波隨疫情爆發而轉趨平靜，惟近日本港疫情顯著緩和，陸續再有人在網上發起反修例活動，今日（28日）為去年4.28「撤回修訂引渡條例」遊行一周年，有網民傍晚6時半發起「中環和你Sing」活動，在中環ifc中庭大合唱。近傍晚6時半，ifc中庭及各層有超過100人圍觀及唱歌，逾百防暴警員隨即進入驅散，並票控至少10人。

【4.28】大批防暴警進入IFC。（余俊亮攝）

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【19:05】警方於社交網站表示，本港連續第三天錄得「零確診」，正當疫情漸趨受控，近日示威活動卻有故態復萌的跡象。警方呼籲，市民應繼續避免不必要的聚集，務求將病毒傳播的風險減至最低。警方定必繼續嚴正執法，以協助確保疫情持續受控。

【18:53】另一批防暴警員拉起封鎖線，驅散商場內人士。2名被票控青年表示，早前約有6人被警方抄下個人資料。

【18:47】警方再向至少2名市民發出告票，有警員手持揚聲器指，在場人士正違反「限聚令」，呼籲非記者人士不要逗留，否則將向他們發出定額罰款告票。

【18:46】警方向2名被截查青年發出定額罰款告票，2人引述警方指他們違反「限聚令」。

【18:37】中西區區議員葉錦龍手持揚聲器，質問警方為何進入商場執法，一名姓陳女警表示，法例沒有規定警方入商場執法，需要得到商場批准，並指商場有人報警，警方正根據報警執法。女警指，懷疑該些青年早前違反「限聚令」，因此正向他們查問。

【18:35】有剛才於中庭位置唱歌及叫口號的青年，被警方截停搜查。

【18:30】防暴警員分批到ifc各層拉起封鎖線，阻止人群靠近玻璃欄杆。

【18:29】近百名防暴裝備警員進入ifc，驅趕聚集人群。

【18:27】中庭及各層有超過100人圍觀及唱歌，部分人合唱「願榮光歸香港」及高叫口號。

【18:12】有警車及軍裝警員在ifc對開地下戒備。ifc中庭位置有零星人士叫口號，並開始唱反修例歌曲。

有警車在ifc對開戒備。（孔繁栩攝）

前日（26日）太古城中心大合唱活動，甫開始不久，大批軍裝警及防暴警進入商場驅散聚集人士，指他們違反「限聚令」。警方並指，任何出席公眾活動人士，如抱有共同聚集目的，均屬於公眾地方進行羣組聚集；而該公眾活動如有多於四人參與，所有參與者均屬違反第599G章。而羣組聚集者是否相距1.5米，都會違反第599G章。

去年4月28日「撤回修訂引渡條例」遊行為民間人權陣線舉行的第2次反對逃犯條例修訂草案公眾遊行，主辦單位指有13萬人參與遊行，而警方指最多僅2.3萬人。