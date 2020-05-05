微波爐鸚鵡｜關注雀鳥組織指或有心理影響　律師：構成驚嚇屬虐畜

昨晚（5月4日）網上瘋傳鸚鵡被放進微波爐的帖文，事主聲稱「紅燒乳鴿」，雖最後澄稱無，惟事件已引發熱議。有律師表示，即便事主未有啟動微波爐，惟將鸚鵡放進微波爐已構成不必要威嚇，涉虐待動物。而香港救援鳩鴿及雀鳥創辦人Kelly則表示，鸚鵡通常只認定一個主人，若主人構成傷害，會造成一定的心理影響，亦可能令鸚鵡有自殘傾，同時增加其攻擊性。

事件中鸚鵡女主人將其放進微波爐內，引起軒然大波。

律師：構成不必要驚嚇已屬違法

大律師陸偉雄表示，微波爐屬於密閉空間，裡面沒有水源飼料等，明顯不適合放置動物，即使事主聲稱未有啟動微波爐，以及未有將微波爐的門關實，惟將鸚鵡放進微波爐一舉，已對動物構成不必要的驚嚇或造成痛苦。陸偉雄續指，若有意圖折磨﹑激怒﹑驚嚇動物，而舉動有驚嚇作用，不論動物是否死亡已屬虐待動物，根據《防止殘酷對待動物條例》，上述行為已屬犯罪，一經定罪判刑將考慮動物受折磨的時長﹑最終有否受傷及死亡等因素。

根據《防止殘酷對待動物條例》第3條，任何人如殘酷地將動物折磨、激怒或驚嚇，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦等等，一經循簡易程序定罪，可處罰款20萬及監禁3年。

+ 3 + 2

傷害雀鳥或令其具有攻擊性​

香港救援鳩鴿及雀鳥創辦人Kelly，鸚鵡通常只認定一個主人，若主人曾對牠做「衰嘢」，會造成一定的心理影響，亦可能會令其具有攻擊性，甚至出現自殘傾向；而將雀鳥放進微波爐內加熱，即便表面沒有傷痕，內臟亦會受影響，甚至受輻射影響。而另一創辦人Gian則表示，不論事件中的鸚鵡最終是否受傷，亦不應該如此對待動物，因會對動物造成心理影響。