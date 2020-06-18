修例風波一周年｜《加山傳播》不止抗爭新聞　冀帶民間問題入政總

社交媒體盛行，資訊傳播的渠道又多又快，經營內容的網絡媒體紛紛冒起。反修例運動期間，示威活動沸沸揚揚，警民衝突在全港18區上演，市民對即時資訊更加渴求，可惜戰線太多，主流傳媒有再多的資源也難以全部覆蓋。此時網媒、公民記者湧現，過去1年，網媒記者在示威現場記錄了許多重要場面，不過，理大一役後，激烈的街頭衝突減少，示威活動亦一度沉寂，許多網媒在思考未來路向。網媒《加山傳播》堅持「新聞也不止抗爭」，除採訪示威活動外，亦關注不同新聞，《加山》擬向主流媒體的方向發展，期望有一日能採訪政府記者會及其他活動，將民間的問題帶入政總。

《加山傳播》創辦人馮達浚（Frankie）（左）及胡戩（Nilk）（右）。（蔡正邦攝）

「其實今時今日網媒同主流媒體條界線好模糊。」《加山傳播》創辦人馮達浚（Frankie）及胡戩（Nilk） 訪問之初即這樣說。二人均出身於拔萃男書院，學校位處於九龍加多利山，反修例時期建立新網媒，便以《加山》為名。現時《加山傳播》中，不少記者都是拔萃男書院的舊生。

Frankie和Nilk表示，現時主流傳媒及網媒皆透過網頁、手機應用程式、Facebook、Instagram等發放新聞內容，而新聞報道仍以文字、照片、影片表達為主。Frankie承認，網媒規模小，資源有限，「佢哋（主流傳媒）有不同版面去處理不同新聞，但網媒一個人要做唔同範疇嘅嘢。」但隨着網上直播的門檻降低，每人只要有一部手機已可「做live」，他們認為主流傳媒及網媒的在各方面的差距正逐步收窄。

現時主流傳媒及網媒經常網上直播新聞。（資料圖片）

最明顯就是網媒的報道漸受關注、直播新聞觀看人數節節上升。反修例運動期間，大批網媒記者到前線採訪及做直播，其觀看人數動輒過千，個別頻道的觀眾甚至媲美或超越主流傳媒。部份網媒記者或以另類方式去評論新聞，開拓出另類市場，吸引大量觀眾收看及課金。過去數月，有時連主流媒體都忽略的社區新聞，仍可見網媒記者親身直擊，這類靈活而機動的網媒迅速冒起。惟《加山傳播》仍拒絕做直播新聞。

二人坦言，團隊曾多次討論是否要做直播，惟他倆認為《加山》規模尚小，暫時只有2萬多人按讚，不會有太多人觀看直播，且直播動輒數小時，數據需求大，若要認真製作直播，保持專業質素，畫面需加水印、落時間，前線記者亦要帶備相關器材。Frankie笑言，開台已花費數萬元購買器材，以現時《加山》的資源亦難以應付直播成本。

《加山傳播》創辦人馮達浚（Frankie）（左）及胡戩（Nilk）（右）。（蔡正邦攝）

經常在前線採訪的Nilk留意到，有時現場直播的鏡頭已達飽和程度，「一個商場360度無死角拍攝，人人拍住同一樣嘢」。有見及此，他選擇專注拍攝新聞相片。過去半年的經驗，Nilk發現拍攝一張好的相片同樣具有豐富的訊息量，而相片的感染力比片段大，更能觸動讀者，事後亦發現相片的點擊量、網民回應度不比辛苦剪輯的新聞片段低。由於毋須兼顧直播，《加山》記者反而有時間在現場發掘其他視點，如拍攝抗爭情侶圖輯等。

二人對直播新聞也有顧慮，因前線記者需要旁述，Nilk坦言部份網媒記者旁述方式值得商榷，「過咗記者條線，加咗啲唔係新聞操守嘅嘢。」他期望《加山傳播》能夠建立一個專業的形象，現時未有足夠信心拿捏得準確，故選擇暫時「唔掂住」，Nilk和Frankie均叮囑前線記者要緊守記者作為記錄者的角色。

《加山傳播》成立至今已逾半年。

沒有直播的加持，要累積讀者，就要依靠日常的報道。Nilk指不少網媒主力採訪示威，其他報道則較少觸及，當運動漸趨平靜時，似乎無事可報，「到時要轉另一個模式去run，係好痛苦嘅事。」現時《加山》不僅報道示威新聞，過去半年同樣關注醫護罷工、分析美國民主黨初選結果、撰寫數千字長的人物專訪、報道體育及動物新聞等，亦會撰寫評論文章，未來亦會跟進立法會選舉。

過去一年，香港人常說「將抗爭融入生活」，Nilk坦言，示威新聞固然重要，「但生活不止抗爭，新聞也不止抗爭」，媒體要報道社會及國際上發生的事情，題材更要多元化，「我地一邊做緊和你Sing，下一個post可能係另一單新聞」。為吸引讀者的注意，《加山傳播》會為文字報道，配上自家製meme圖，「改圖Catchy好重要」，引讀者笑之餘，亦可啟發思考，由於網媒自由度大，能夠製作玩味較濃的圖片。Nilk引用《立場新聞》做例子，「啲人會日日關注立場美術部精神健康，證明呢樣嘢吸引到人注意。」

《加山傳播》營運至今已逾半年，二人展望《加山》能夠發展得更全面，並準備註冊為本地報刊。Nilk表示，過去常有網民批評記者問題質素參差，有時未能直指政府，如果他日《加山傳播》註冊成功，他們期望可將民間及網絡的意見、質疑直接帶入官方場合，「你想將條問題射俾佢（政府），你都要有牌，你先有得入去，而家有班後生仔有個牌入到去。」

Nilk和Frankie指，如一切註冊手續順利，《加山傳播》或會眾籌資金，屆時可補充裝備、以及招攬大學編委或傳理系畢業生加入，並會為傳理系學生提供實習機會，提供機會予新一代記者。