修例風波一周年｜警民衝突怒火街頭　港版「戰地記者」五勞七傷

過去1年，反修例示威活動此起彼落，警民衝突連連，在新聞直播中，催淚煙、子彈與汽油彈橫飛的畫面，都是前線記者走進怒火街頭，冒着受傷的風險拍攝的。這場改變社會的修例風波中，主流傳媒與網媒記者在採訪中受傷早已屢見不鮮，香港記者協會早前委託香港民意研究所進行的問卷調查顯示，超過65%記者曾在採訪過程中遭警方、不同立場人士暴力對待；而記協自去年6月起，亦至少發出40份聲明譴責警方及部份示威者。 網媒《加山傳播》的創辦人胡戩（Nilk）坦言，在示威現場採訪已弄至「五勞七傷」，他稱讀大學時曾想過，畢業後採訪戰地新聞，豈料「城市遊擊戰」竟在香港上演，香港記者頓成「戰地記者」。在前線採訪半年，Nilk見證記者受傷、目睹警民關係急劇惡化、示威者被捕等場面，「我無諗過呢啲嘢會喺香港發生。」他語帶無奈。

網媒《加山傳播》的創辦人Frankie與胡戩（右）受訪，講述過去半年採訪反修例示威活動時的心路歷程。（蔡正邦攝）

2019年是香港回歸以來最動盪不安的年份。6月9日民陣發起反修例大遊行，當日號稱有103萬巿民上街表態，但政府堅持將《逃犯條例》修訂交付立法會二讀，修例看似勢在必行，當時仍在外國交流的Nilk眼見香港政局，早已死心，並對母親說：「（逃犯條例）過硬架啦，有咩事執定包袱走。」

但事情發展出乎意料，因應示爆發及市民發聲，政府最終被迫撤回《逃犯條例》修訂。而素來繁榮、和平、穩定的香港，去年中開始卻成為警民衝突的主戰場。Nilk交流完畢返港，反修例運動仍方興未艾，面對熟悉的城市變了天，他心諳：「咁嘅樣嘅？我無諗過呢啲嘢會喺香港發生。」

Nilk笑言，在大學修讀傳理系時，曾想過畢業後任職體育記者或戰地記者，「香港好似無乜人做（戰地記者）喎」。去年10月，他與中學同學馮達浚Frankie 創辦《加山傳播》，並到示威現場採訪。此時香港街頭充滿怒火，硝煙瀰漫，子彈與磚頭橫飛。香港動盪之際，「國家不幸詩家幸」，Nilk得到機會親身體會到「戰地記者」的工作。

而香港這戰場，同樣兇險。

6月12日，香港電台的外判司機莊文龍，到金鐘中信大廈對面進行採訪期間，胸口疑被催淚彈擊中，其後全身抽搐，心臟及呼吸曾經停止約20秒。

9月29日，本港印尼語媒體《Suara》女記者Veby Indah，在灣仔行人天橋上採訪示威期間，疑被警方的橡膠子彈或布袋彈射傷右眼致盲。

過去1年示威活動頻繁，警民衝突不斷升級，記者受傷事件亦屢見不鮮，Nilk也身受其害。去年11月，中大及理大衝突最為激烈，Nilk皆有到場採訪。他憶述中大二號橋一役，他蹲在橋邊拍攝，防暴隊整晚施放大量催淚彈、布袋彈及橡膠子彈，Nilk稱有20多發擊中其左邊膊頭，形容「乜彈都中過晒」，翌日其左邊頭腫脹。而理大圍城一役，警方與示威者激烈衝突，他無故被警棍擊中左膊頭，至今仍未痊癒。他道：「跑新聞跑到五勞七傷。」

要數最驚險的一次，應該是本年2月底。當晚示威者在旺角紀念8.31事件半周年，其間有人堵路，防暴警察前來清場，1名速龍小隊成員無故落單，被示威者攻擊，該警員無法突圍，於是拔真槍示警，更一度將槍口指向當時身穿記者反光衣的Nilk……

2月底，示威者在旺角記念8.31事件半周年，1名警員落單，被示威者攻擊，該警員無法突圍，於是拔真槍示警，更一度將槍口指向當時身穿記者反光衣的Nilk。（《加山傳播》圖片）

前線記者在衝鋒陷陣，後勤的編輯看到畫面也會心寒，《加山傳播》另一創辦人Frankie主要負責後勤工作，他知道記者在現場時往往無視危險、走到最前，跟到最貼去拍攝，但他眼見現場危險處處，不時致電前線記者，叮囑道：「唔該將自己既安全擺第一！」Frankie指，如記者因工作無暇接電話，他內心便會焦急，更加擔憂他們的安危。

《加山傳播》的另一創辦人Frankie主要負責後勤工作，他眼見衝突現場危險處處，也不時致電《加山》前線記者，叮囑道：「唔該將自己既安全擺第一。」（蔡正邦攝）

此外，衝突現場有大量記者採訪，前線記者不時與警員發生衝突，更有警員質疑現場有「假記者」，粗言穢語責罵，甚至「噴椒」和粗暴對待，記者憂慮人身安全以外，是否要顧慮採訪時惹上官非？Frankie稱不敢想像將來警察會如何對待新聞從業員：「會唔會有一日會收窄呢？又會唔會全部當假記者拘捕？」

反修例運動期間，警察與記者的關係跌至冰點，記協自去年6月起，就記者遇襲、被阻撓採訪，至少發出40份聲明譴責暴力，當中大部份是針對警方的行動。回望過去半年，Nilk表示採訪期間甚少對警察動怒，或與警察爭執，惟有1次有警察推撞NBC女記者期間，疑觸摸到女記者的胸部，女記者即場投訴無果，卻反被噴胡椒噴霧。Nilk當時不值警方所為，才與其理論，「嗰吓真係嬲咗」。

Nilk表示採訪期間甚少對警察動怒，或與警察爭執，惟有一次有警察推撞NBC女記者期間，疑觸摸到女記者胸部，女記者即場投訴無果，卻反被噴胡椒噴霧。Nilk當時不值警方所為，才與其理論。（《加山傳播》圖片）

Nilk直言，到現場採訪時其情緒起伏不大，因保持冷靜，才能堅守記者作為旁觀者的角色。所以當他目睹大批年青人被捕，也只能旁觀，靠鏡頭紀錄一切；在中大二號橋拍攝時，曾有示威者擔遮為他擋子彈，他亦謝絕其好意，他認為此舉才能保持中立。

每次採訪結束後，放下相機、脫下反光衣，他就會另一種感受：「一日完咗會覺得好空虛。」他指，讀者透過直播鏡頭、文字報道去了解事情，「佢哋只係睇到個框入面嘅嘢」；但記者的得着是可以看到框以外的世界，最能觀察局勢的轉變、以及感受現場的氣氛，「自己做記者唔可以幫任何嘢……有時會諗點解（警察和示威者）會係咁呢？有啲感受唔知點（宣洩）。」Nilk如是說，「慢慢睇住（局勢），會好灰心」。

理大圍城期間，近百名示威者試圖從連接8期校園的行人天橋上，游繩到漆咸道南天橋的行車路，並登上接應的電單車離開。（資料圖片）

作為記者，零距離見證震撼而難忘的場面，既不可以介入，報道時又要中立客觀，情緒不斷累積但難以宣洩，Nilk無奈道：「逼到自己有精神病嘅，我估記者比較多。」採訪反修例運動半年，他坦承：「好容易會發惡夢，以前發一個，而家變發兩個惡夢。」去年示威遍地開花，18區都遺留示威的印記，Nilk受訪當日，他乘車經過理工大學，「見到Poly條橋（個心）都會戚一戚，諗返啲人點游繩走」。

2019年的示威浪潮已成為香港人心中舊患，不能磨滅；而記錄浪潮如何轉化的記者，其心中創傷更不足為外人道。