修例風波一周年｜《丘品》記者直擊開槍後情緒受困、遭起底恐嚇

去年6月起反修例風波掀起的警民衝突不斷升級，其中去年11月11日，網民發起的「黎明行動」是規模最大的示威之一。當日西灣河1名警員開真槍，1名示威者中槍倒地，網媒《丘品新聞》把開槍過程拍下，片段被警方及主流媒體引用，成為其中1條最震撼的新聞片段。《丘品新聞》獲得了知名度，直播收看人數攀升，但拍攝片段的記者「丘B」卻一度情緒不穩，並自問：「自己都係年輕人，如果我中槍又會點？」 2019年是香港最動盪不安的一年，全港18區均淪為「戰場」，激烈的警民衝突幾乎每周都上演，記者在前線待得愈久，受傷機會愈高，除了有可能遭警察強力阻撓採訪，亦成為不同陣營市民的磨心，屢次受到市民敵意騷擾，部份記者遭「起底」，甚至收恐嚇信威脅，可謂身心俱疲。這一年，記者唔易做。

《丘品新聞》記者「丘B」拍攝整個問槍過程後，一度情緒不穩。（黃偉民攝）

《丘品創作》原是製作娛樂節目內容，自開創《丘品新聞》以來，一直跟進反修例示威活動，旗下員工由製作輕鬆題材的內容，轉為報道沉重的社運新聞。前線記者丘B、丘C及丘E猶記得，去年6月《丘品新聞》初登場甚少人觀看，例如8月23日直播反修例人鏈活動時，就只有17名觀眾。但經過1年努力，《丘品新聞》漸為網民認識，而去年11月的西灣河開槍事件，更令到觀眾人數大幅上升，惟有此成果，其實是耗費不少記者的心力去達成。

為《丘品新聞》打響名聲的西灣河開槍事件，拍攝片段的是受訪3名記者中，年紀最輕的丘B。他仍記得警察開槍一刻，自己當時「未識驚」，仍能冷靜地拍攝整個過程，黑衫少年倒地後，丘B趕緊上前詢問其情況。數分鐘後，防暴警員到場驅散附近人士，場面平靜下來，丘B抑壓着的情緒卻突然爆發，「喺直播到喊咗出嚟，收唔到聲」，附近街坊見狀，遞上紙巾供他拭淚。

去年11月11日，網民發起的「黎明行動」是修例風波以來規模最大的示威之一。當日西灣河有1名警員開真槍，1名示威者中槍倒地。（《丘品新聞》片段截圖）

回想那一幕，丘B認為記者在新聞直播期間不宜流淚，唯有不斷向觀眾道歉，「因為做緊記者職責，唔可以有過多嘅情緒，但總係一個人，始終按捺不住」。

也許因為開槍的畫面過於震撼，丘B始終不易釋懷，他認為自己畢業後便到《丘品創作》工作，歷練不足，遇到大事會不知所措。當時腦海亦浮現許多想法，「自己係年輕人，中槍男仔又係年輕人，如果自己中槍又會點？點解香港會有呢啲事？」當日回家後，他「食唔安，瞓唔落」，坦言「試過搵好多人傾，又試過匿喺間房，一個禮拜唔講嘢」。事隔半年，他仍有陰影，走在街上時如聽到「嘭」一聲、或有人衝向自己的方向，身體都不其然震動，心跳加速。

當日衝突場面平靜下來，丘B抑壓着的情緒卻爆發，並在直播期間哭了出來，且收不了聲，附近街坊見狀，遞上紙巾供他拭淚。（黃偉民攝）

除了衝突場面造成心理陰影外，香港社會陷入極度撕裂的狀態，記者採訪時，在衝突現場面對警員及不同陣營示威者，屢次受到不合理、甚至暴力對待。例如去年6月30日撐警集會中，《香港01》、《眾新聞》及《大公報》記者都曾被撐警人士襲擊；無綫電視記者亦曾多次被示威者襲擊、阻擋攝影機，採訪車或攝影器材被毁。

談到被暴力對待，《丘品》記者亦身受其害，去年12月，記者在順利紀律部隊宿舍外採訪，突遭數名男士推撞及箍頸，有人更一度想強搶記者電話。本年4月，丘E直播期間被警員截查，採訪工作被阻礙，警員更要求她熄機，並公然在直播鏡頭前讀出其身份證資料，情況與《立場新聞》記者之前的經歷相似。記協自去年6月起，就記者遇襲、被阻撓採訪或惡意針對，至少發出40份聲明譴責警方及部份示威者。

縱使離開示威現場，前線記者亦可能不得安寧，不少記者遭「起底」，個人資料及生活照在網上或社交程式被公開瘋傳。《丘品》的受訪記者表示，公司有一半人收過恐嚇信，且不僅寄到公司，更送到記者的住所，內容主要是鬧「曱甴」、「垃圾傳媒」等，更有人曾致電記者的父母謾罵，顯然有人已將他們「起底」。他們坦言擔憂人身安全，因此，採取「丘B」、「丘E」及「丘C」作為記者代號，除了令觀眾增加親切感，也有保護記者身份之意。丘B指，家人也認為他的工作有危險性，怕他會受傷，叫他考慮是否繼續做記者，而丘E則稱已開始學習自衛術防身。

「丘C」（左）、「丘E」（中）及「丘B」（右）表示，公司有一半人收過恐嚇信，且不僅寄到公司，更送到記者的住所，內容主要是鬧「曱甴」、「垃圾傳媒」等。（黃偉民攝）

持續衝突令社會又陷入前所未有的撕裂，記者及不少市民都會感到情緒受困擾，需向專業機構求助。香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士 (Eliza)表示，自去年6月起，紅十字透過現場、「Shall we talk」預約服務及熱線，已接觸超過1600名市民。

張依勵博士指，紅十字會團隊接觸求助人時，會先確認他們的反應屬「危機常見反應」，抑或是長期困擾的個案。張解釋，不少求助人剛經歷社會衝突，都會出現「危機常見反應」，即身體仍以為處於危機中，感到不安全、驚慌或發惡夢。張指，此等反應屬人之常情，未必是長期徵狀，團隊會以「心理急救」的方法，讓求助人知道這一刻已經安全，讓他們平靜、放鬆及減壓，例如勸籲求助人少看衝突新聞，穩定求助人心理狀況，避免重複受創，而大部份人經過「心理急救」後，隨時間過去，便能回復正常。

香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士。 （資料圖片）

惟有少部份人受影響較大，情緒受困情況持續數星期或1個月以上，甚至上班無法專注或難以入眠，影響日常生活。這類人士則需要接受臨床診斷，看看是否患上抑鬱症、憂慮症及創傷後壓力症，以便安排治療。張依勵指，這類求助人或出現回閃（Flash back）狀況，如工作期間，眼前突然閃過衝突場面，就如重新再經歷衝突，又或以發惡夢形式呈現衝突場面；有些人又會害怕重回衝突現場，或到場後心跳加速，表現得非常警覺等。

張續指，心理學上亦有所謂「創傷喚醒物」概念，即生活環境中見到或聽到的場面、特定場境、特殊日子或紀念活動，亦會令人聯想到當時的創傷，而勾起其後情緒。張指，過去數個月都有人向紅十字會求助。