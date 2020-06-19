修例風波一周年｜直擊西灣河警開槍揚名　網媒《丘品》望創新路線

去年政府提出修訂《逃犯條例》而引發連場示威，18區爆發激烈抗爭，市民對即時新聞有強烈渴求，網媒亦順應湧現，直播新聞成為新常態。原本主力製作娛樂節目的網台《丘品創作》毅然轉陣開創《丘品新聞》，實行娛樂與新聞雙線發展。 過去1年，《丘品》與主流媒體同樣走在新聞最前線，原來《丘品》記者本身是製作娛樂節目的幕後人員，適逢反修例運動才即時轉型為「新晉記者」，但表現亮眼，其中去年11月直擊西灣河警員開槍擊中示威者的片段被廣傳，警方及主流媒體亦有引用，令該媒體獲得相當的知名度。《丘品》現時主力直播示威活動，並採取與觀眾互動的形式，嘗試開創網媒報道新聞的新路線，又指網媒與主流媒體做法有別無可厚非，「我哋做直播時候，就係觀眾對眼，讀者點解選擇唔睇傳統主流媒體，就係想睇呢啲，可能係因為親切感」。

丘C（左）、丘E（中）及丘B現時在《丘品創作》擔任記者，同時亦要兼顧娛樂台的工作。（黃偉民攝）

《丘品》前線記者「丘B」、「丘C」及「丘E」年輕有活力，且較主流媒體的記者多了一分活潑，或許是因為《丘品創作》設立新聞台前，3人均主力在娛樂台工作：丘B負責統籌節目及剪片，丘E任幕後製作。丘C指現時《丘品》記者仍要同時兼顧娛樂台及新聞台的工作。

去年6月反修例運動爆發，《丘品》特意開設新聞台，並派員出外採訪第一手消息。丘B指「一開始派2、3個出去採訪」，但隨着示威規模擴大，後期即使派出5、6名記者出外採訪，仍不足以應付各區示威活動，不時要乘搭的士轉移陣地跑新聞。

反修例運動爆發後，大批網媒湧現，並積極到現場採訪，拍攝到不少珍貴片段。（資料圖片）

原本是製作娛樂節目的幕後人員，突然被公司派往示威前線擔任記者，丘B、丘C及丘E面對工作崗位突然轉變未有抗拒，反而積極適應，他們坦言採訪初期處於摸索階段，「有時走得太前，偶爾會進入警方火線範圍」，但透過不斷參考現場記者的做法，兼且翻看主流媒體的直播片，學習如何客觀陳述事件，他們逐漸掌握記者的走位及採訪技巧。

在前線採訪將近1年，3人累積了一定經驗，已可掌握旁述技巧。惟網媒做法始終與主流媒體不同，直播時記者少不免會加入個人見解。丘B坦言直播時喜歡與觀眾互動，散播正能量；丘E形容：「已經建立咗自己個人style，觀眾一睇已知道邊個做緊live。」

去年11月11日，網民發起的「黎明行動」是修例風波以來規模最大的示威之一。當日西灣河有1名警員開真槍，1名示威者中槍倒地。（《丘品新聞》片段截圖）

近年網媒湧現，部份記者在直播旁述時與主流媒體做法有明顯分別，且曾發生「全民記者」直播時評論女警身材的事件，令人質疑網媒的專業性，甚或有人認為網媒記者與KOL的界線模糊。3人不評價其他網媒做法，但強調《丘品》有清晰界線，直播時會標出「丘品新聞」的水印，讓觀眾知道這是新聞節目，丘E指，「其實做新聞時會好alert(警惕)，做娛樂先可以嘻嘻哈哈」。丘B補充，直播時會堅守只講事實，「警察同示威者喺現場做任何一件事，（我）見到嘅都會陳述返，等觀眾自己去判斷對錯，唔會特別強調自己立場」。

丘C（左）、丘E（中）及丘B現時在《丘品創作》擔任記者，同時亦要兼顧娛樂台的工作。（黃偉民攝）

丘B續指，網媒正嘗試開創一條新路線，例如《丘品》着重與觀眾閒聊互動，「觀眾見到其他地方有嘢，會即刻叫你睇吓，見到有嘢唔明又會叫你解釋」。丘E則認為網媒與主流媒體做法有別無可厚非，「我哋做直播時候，就係觀眾對眼，讀者點解選擇唔睇傳統主流媒體，就係想睇呢啲，可能係因為親切感」。

《丘品》在經營記者與觀眾之間的關係上落了不少心思，記者取名「丘B」、丘E」等，仿似家人暱稱「阿B」、「阿姨」，以增加親切感。3人認為主流媒體甚少留意或回應網民的留言，但他們卻會積極回應，丘B笑言：「當佢哋係家人同朋友，有觀眾曾經講過話無咗份工，咁下次開live咪會問佢搵到工未。」

（黃偉民攝）

與觀眾建立良好關係，事實上會帶來實際收益，得以繼續支撐網媒運作，亦為前線記者加油打氣。丘E指，做網媒可即時得到網民的反應， 如她在直播中被橡膠子彈所傷、丘B在西灣河直擊警察開槍擊中示威者，事後收到不少觀眾課金，「有觀眾課完金後會將收據PM我哋」。丘B續指，外出採訪時，有觀眾會主動買飲品及食物給他們，以示支持。而且觀眾亦樂意「報料」，如發現某區有異動、或深夜有人被捕等，觀眾都會即時通報，《丘品》接獲消息都能派員採訪。

與主流媒體相比，網媒資源始終較少，丘E坦言，在香港純粹做新聞根本「賺唔到錢」。現時《丘品創作》facebook 專頁有近12萬人按讚，除繼續報道新聞外，娛樂台仍會炮製靈探、音樂節目等，擴大受眾層面。丘E表示過去1年，即使新聞台吸引不少like數，並已接受觀眾課金，但整體而言仍是「十個煲九個蓋」苦撐下去。