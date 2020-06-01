梨木樹邨單位走廊起火　爆炸品處理課調查　揭為遙控引爆汽油彈

昨（31日）凌晨5時許，荃灣梨木樹邨榮樹樓1名51歲姓陳女住戶報案，指單位對開走廊傳出巨響及異味，並有可疑物品起火，陳婦自行將火救熄，事件中無人受傷。消防到場調查，發現起火原因有可疑，交由警方進一步調查。爆炸品處理課人員檢查後，懷疑可疑物品為構造簡單的燃燒裝置，當中不含爆炸物，但不排除內有易燃液體，懷疑是遙控引爆的汽油彈，通過計時器或手機通電，以點燃玻璃樽內的液體，引起火警。巨響則是玻璃樽爆開所傳出。案件列縱火，交由新界南總區重案組第2B隊跟進，暫未有人被捕。

荃灣梨木樹邨榮樹樓1名51歲姓陳女住戶報案，指單位上址對開傳出聲響及異味，並發現可疑物品起火，陳婦自行將火救熄，事件中無人受傷。（陳浩然攝）

據了解，51歲女住戶任職保安，與2名正讀書的子女居於上址約15年，不曾發生同類事件。事發時女住戶已入睡，門外突傳出巨響，她驚醒及起身查看，發現住所外有物件正在燃燒，她立即用水撲救及報警。

消防處接報後，派員到場調查，發現地上有可疑物品，認為起火原因有可疑。警方接手調查，並召來爆炸品處理課檢查現場遺下的物品，懷疑是簡易構造的燃燒裝置，當中不含爆炸物，但不排除內有易燃液體，懷疑是通過計時器或手機通電，以點燃液體引起火警。警方正調查事件原因，據悉，涉事家庭否認有金錢問題或與人結怨。