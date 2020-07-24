奪命工傷｜啟德發展區一個月內4宗奪命工傷　劍虹地基佔半

啟德發展區一個月內發生第4宗奪命工業意外，1名男工人在高處工作時，地盤突然發生地陷，隨即直墮深坑陷入昏迷，送院後證實不治。涉事地盤為啟德發展區承豐道6552地段第4C區2號，承建商為「劍虹地基」，而事發後疑未有即時報警。劍虹地基回覆指工人昨晚離世，公司上下感到難過，會配合警方及勞工處調查，正開會商討相關事宜。 這已是劍虹地基月內第2宗涉及人命的工業意外，兩宗相隔只得9日。

啟德地盤男工墮深坑亡，承建商劍虹地基無即時報警，事發坑洞已被填滿。（蔡正邦攝）

建築業界昨日（23日）流傳影片及相片，涉及啟德發展區1宗工業意外，《香港01》向警方查詢，警方稱沒有收到相關報案。工業傷亡權益會經過1日追查，意外發生在啟德發展區承豐道地盤內，勞工處調查確定在6552地段第4C區2號一地盤內，男工人站在一個物體上工作時，地盤懷疑有地陷。男工人由高處墮下，受傷送伊利沙伯醫院搶救，最終不治。承建商「劍虹地基」回覆《香港01》指工人昨晚離世，公司上下感到難過，會配合警方及勞工處調查，正開會商討相關事宜。

消防回應稱，昨日下午12時58分，消防通訊中心接獲來電，稱啟德承豐道近碼頭位置的一個建築地盤內，有人從高處墮下，消防救護車A376於下午1時07到場，1時20分離開地盤，1時32分將一名昏迷男子送往伊利沙伯醫院搶救。

這已是「劍虹地基」工地月內第2宗奪命工傷，兩宗相隔僅9日。本月14日42歲地盤司機黃宏軍在啟德承豐道地盤，於重型貨車上固定1條4噸重的長型管道時，被突然墮下的4噸管道壓死，承建商有就事件報警，警方將案件列工業意外。據悉，死者遺下母親及待業中兒子，他生前是經濟支柱。《香港01》當日就此奪命工傷透過電話及電郵向「劍虹地基」查詢，均不獲回覆。

工業傷亡權益會指連同4月份跑馬地地盤意外，「劍虹地基」地盤短短3個月已有3宗奪命工傷。工會強烈譴責「劍虹地基」，並要求勞工處立即停止該公司所有地盤運作，徹查及交代意外真相，避免工業意外一再發生；如發現有人違反安全條例，必須作出檢控，嚴懲違例人士。工會又強烈要求業界，當發生嚴重事故，必須立刻報警及通知勞工處，為傷者作出即時救援，讓警方調查，避免地盤環境有所變動，勞工處收到通知後亦可立即入內調查，發出停工令及調查意外原因，保障其他工人的安全。

今年4月27日，工人顏訓真於跑馬地宏德街的地盤進行地基工程時，突遭1根約2噸重的工字鐵砸中斃命，遺下妻子及4名幼雛，其中12歲的長子及7歲次子患有言語障礙。一家頓失家庭支柱。

啟德過去一個月內另外3宗奪命工傷

6月27日，啟德沐元街一個商廈地盤內，一名41歲印度籍男工人在棚架工作期間，一條10噸重巨型工字鐵突然斷裂， 擊毀大廈棚架，並將事主扯下。事主連人帶棚架飛墮2樓，被竹支及雜物壓住身體，當場死亡。

7月14日，啟德承豐道一個地盤內，男工人42歲黃宏軍在固定1條4噸重的長型管道時，該管道突然鬆脫，壓住他的上半身，黃宏軍隨即陷入昏迷，送院後因身體多處受傷致命。

7月21日，啟德承啟道及宋皇臺道交界的中九龍幹線隧道地盤約20米深地底，有7名工人進行鋼筋加固工作期間，上層約1.5米高、22噸重鋼筋支架突然倒塌，51歲姓周工人走避不及被擊中重創，被救出時陷入昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救後證實不治。

本周發生兩宗沒有即時報警處理的奪命工傷，周二（21日）九龍灣宏展街「重置香港郵政總部」地盤，1名24歲姓徐的男工人觸電死亡，承建商「精進建築有限公司」意外後只喚救護車，並沒有即時報警。事發後《香港01》向警方查詢，警方稱未有接獲相關報案。《香港01》報道意外後，警方於晚上7時43分接獲報案。勞工處向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止該地盤內所有電弧焊接工序。