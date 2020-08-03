新冠肺炎｜直銷群組 Star Global 旺角公司被刑毀　噴滿辱罵字句

新冠肺炎疫情嚴峻，至今多達逾30人「中招」確診的「Star Global」直銷群組，其位於旺角怡安閣地下的公司，今日（8月3日）凌晨遭人噴滿大字毀壞，矛頭指向公司董事楊成文；同時貼有多張A4紙，上面印有一對手抱嬰孩的男女相片及相關資料。

事發於凌晨零時許，有駕駛人士途經旺角亞皆老街124號對開時，發現上址怡安閣地下1間店舖的櫥窗及外牆，遭噴滿大字及貼上多張紙張毀壞，立即報警。警方將案件列作「刑事毀壞」處理，現正調查事件。

現場所見，上址正是感染群組「Star Global」直銷公司，兩邊大門櫥窗及外牆，被噴滿「害死人」及「奠」等字句；亦有辱罵該公司董事楊成文的字句；現場亦被貼上多張A4紙，上面印有一對男女照片，相中2人各手抱1名嬰孩，內容提及男方為大圍某茶餐廳太子爺，亦有提及「亮碧思」傳銷公司。

「Star Global」直銷群組於短短3日內，確診人數至逾30人，年齡多約20至30歲，大部分為公司員工，其餘為家人及朋友。該公司位於怡安閣的地舖，貼有「Francine」名字，地庫更可容納百人，據悉不少出席培訓活動的人士，均無戴口罩，導致確診人數驚人。

日前《香港01》記者查冊發現，「Star Global」及「Francine」，與著名直銷公司「亮碧思」相關，「Francine」的董事為亮碧思董事「黃樹雄（HUYNH Valery）」；「Star Global」則由3間公司登記，公司董事同為楊成文。資料顯示，楊成文與「Francine」或亮碧思的生意有關。