大埔男買3隻勞力士錶中伏　凌晨交收遭3刀手圍毆搶走63萬元現款

繼上月底至本月初，尖沙咀、天水圍及大圍站多宗斬人搶錶案後。周三（12日）午夜，大埔再發生涉及買賣名錶的劫案。1名男子在泰亨村村口與人交收購買3隻勞力士朱古力Daytona（地通拿）名錶期間，遭3架車圍剿、3名刀手指嚇及圍毆，載有63萬元交收現金的斜孭袋被搶去。事主被打傷，幸無刀傷，拒絕送院。警方正追查事件。

遇劫男子姓何（27歲），住在大埔區。據悉，何最近透過一名朋友得悉有人放售3隻勞力士朱古力Daytona（地通拿），他其後與賣家聯絡，表示有意購買該批名錶，賣家出價63萬元並要以現金支付，更要求在大埔大窩西支路近泰亨鄉公所對開露天停車場交收。何今日凌晨零時許，駕車抵達上址應約，到場後不虞有詐登上對方車內驗收﹐惟事主仍未見到名錶「真身」，即有另外2架車駛至，其間有3名戴頭套及手套惡煞，手持牛肉刀衝前，該賣家同時跳車，刀手將男事主圍困車內，再拖出車外拳打腳踢，搶去其斜孭袋，內有約63萬元現金，銀包及手機，兇徒得手後分別跳上3輛私家車逃去無蹤。而賣家其後亦不知所終。

現場消息稱，賊人逃走期間，情況混亂，有人遺下頭套、口罩及手鏈。警方調查後將案件列作搶劫處理；何頭部受傷，幸無大礙，經即場治理後，拒絕送院。

至今早約10時，探員重返現場調查案件。泰亨鄉村長文先生表示，泰亨村沒有人從事手錶買賣生意。他估計，今次案件的疑犯認識遇劫的27歲男子，「一睇就知班人（涉案人士）係識㗎啦，要事先知道對方有60幾萬係身先犯案！」

至今早約10時，探員重返現場調查案件。（鄧詠中攝）

上月尖沙咀鐘錶店男東主 遭4名南亞漢毆劫 失140萬元名錶

上月23日晚，尖沙咀加連威老道1間鐘錶店男東主，遭4名南亞漢毆劫，搶走其手上1隻約值140萬元Richard Mille名錶；本月1日凌晨，23歲青年天水圍鳳降村被4賊斬10刀，搶走1隻值約160萬元的Richard Mille名錶；本月4日，回港避疫的澳洲工程師，在人潮如鯽的東鐵大圍站與「買家」交收手錶，遭2男狂斬，掠走值約27萬元的勞力士Daytona玫瑰金錶。